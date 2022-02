La tienda online Who killed Bambi? sigue creciendo y triplicó sus ventas en 2021 Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de febrero de 2022, 12:05 h (CET)

A la hora de comprar un producto, el e-commerce se ha convertido en el mejor aliado de las personas. Las tiendas online han crecido de manera exponencial en los últimos años, sobre todo con la llegada de la pandemia.

En esta alza de las compras por internet, latienda online multimarca Who killed Bambi? ha triplicado sus ventas durante el 2021.

Las ventas online aumentan cada año Durante el 2020, en España, se produjo un alza dentro de las ventas online. La actividad en el mundo del e-commerce, en el país, creció más del 36 %. Por lo que España se situó como el tercer país a nivel mundial con mayor crecimiento e-commerce durante 2020, según la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC). Los más beneficiados han sido el sector tecnológico, de moda y de electrodoméstico que han visto crecer rápidamente su demanda.

Como es el caso de la tienda online multimarca Who killed Bambi?,ubicada en Santiago de Compostela,queconsiguió triplicar sus ventas durante el 2021. Esta tienda de moda para hombre y mujer trabaja con marcas muy reconocidas en el mercado, tales como Lacoste, Ecoalf, Hunter y Calvin Klein, entre otras, y debido a su popularidad ya tiene más de 15 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Beneficios de comprar online en Who killed Bambi? Esta firmaha ganado aceptación en los últimos años entre los compradores, gracias a su forma tan humana de tratar a los clientes, ya que brinda una asesoría muy personalizada para que sus compradores encuentren, en su página web, el artículo adecuado para ellos y a buenos precios. Dentro de su oferta, Who killed Bambi? cuenta con ropa para hombre y para mujer como chaquetas, pantalones, faldas, vestidos, etc.

Entre sus marcas más vendidas, se encuentran Rains, Tommy Jeans y Fred Perry, entre otras, pero también cuenta con accesorios como gafas de sol, mochilas, carteras, calcetines, bufandas, bisutería y mucho más. Además, en este momento, se encuentran en sus segundas rebajas de hasta el 50 %.

Un plus muy importante en esta tienda es que permite a sus clientes realizar devoluciones de sus productos de manera sencilla. Pero la calidad de los productos y la calidez de sus asesores se demuestra en la gran cantidad de comentarios positivos recibidos por parte de sus clientes.

Marcar tendencia y con el mejor estilo es posible gracias a la página web Who killed Bambi?.



