Cervezas e hidromiel artesanales elaboradas de manera ecoeficiente con energía verde Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de febrero de 2022, 11:12 h (CET)

La cerveza ha sido por tradición una de las bebidas más populares, incluso se ha llegado a demostrar que tiene un efecto positivo en la salud, ya que es rica en vitaminas, proteínas, ácido fólico y antioxidantes. Esto siempre y cuando su consumo sea moderado.

Asimismo, la cerveza artesanal se ha convertido en una de las preferidas, por su diversidad de sabores, aromas y también porque no contiene químicos, ni conservantes. Esto la convierte en una bebida más sana y de calidad. En España, Enigma es una empresa que elabora cerveza artesanal de manera ecoeficiente con energía verde generada en su propia fábrica.

Bebidas artesanales De elaboración natural, las cervezas Enigma preservan las cualidades de sus ingredientes en forma íntegra, lo cual permite disfrutar de su sabor, textura y aromas, así como también aprovechar sus vitaminas, minerales y antioxidantes.

La elaboración de estas cervezas e hidromiel se caracteriza por el bajo uso de los recursos energéticos y agua, junto a la reducción de emisiones a la atmósfera, así como por el aprovechamiento de recursos, lo cual las convierte en productos ecosostenibles.

Una de las características más importantes en el proceso de producción, es que estas cervezas e hidromieles no son pasteurizadas, utilizan como conservante natural el alcohol obtenido en el proceso de fermentación. También influyen en su conservación las propiedades antisépticas de los lúpulos, la ausencia de oxígeno y azúcares, así como su propio carácter ácido.

Las cervezas Enigma traen importantes beneficios para la salud, entre ellos favorecen la circulación sanguínea, promueve la salivación, estimula la formación de ácido gástrico y acelera el proceso de digestión.

Varias opciones para degustar con Enigma Son varios los sabores y sensaciones que tienen para ofrecer en la cervecería Enigma, entre ellas las cervezas habituales, tales como: Enigma Cervantes 400, cerveza de trigo con un aroma dulce, sabor cítrico a trigo y plátano, Enigma Special Ale con aroma a malta y un leve matiz tostado con notas florales, Enigma Complutum con aroma a maltas tostadas, caramelo toffe y frutos rojos.Además, también está Enigma Origen con notas a café y chocolate y, para finalizar con esta línea de productos, la Hidromiel Enigma Valkiria con sutil aroma a miel y afrutado de naranja.

Asimismo, tienen cervezas de edición especial en las que destacan la cerveza Enigma ABBEY, madurada con ron añejo, posee notas a malta, chocolate, caramelo tostado y frutas pasas y Enigma Nuklear IPA con carácter cítrico y frutal. También Enigma Mediterránea, una propuesta con aroma a malta y también ligeros tonos frutales y cierran la edición con Enigma Salty Chocolate, la cual tiene un aroma a malta tostado, cacao, café y chocolate.

Estas cervezas artesanales son una creación que busca conquistar a todos los consumidores, con una fusión innovadora que contrasta aromas, sabores y sensaciones al degustarla. La cervecería Enigma combina su pasión con la alta calidad de sus productos hechos con materia prima 100 % natural y de cercanía.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.