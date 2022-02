Estrategias de SEO y Google Ads de la mano de Eidos Desarrollo Web Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de febrero de 2022, 11:11 h (CET)

Actualmente, las compañías necesitan incorporar estrategias de marketing digital en su modelo de negocio, con el objetivo de expandirse y mejorar su presencia en internet. El SEO y las campañas publicitarias con Google Ads son algunas de estas estrategias, las cuales son muy eficaces para aumentar las visitas y visibilidad de cualquier negocio digital.

Eidos Desarrollo Web cuenta con agentes profesionales que se especializan en el área de marketing online y ejecutan de forma efectiva estrategias SEO y Google Ads en las webs de sus clientes.

¿Cómo aumentar la visibilidad y el número de visitas en internet? Las empresas y autónomos siempre están en busca de nuevas soluciones que les permitan conseguir más clientes para aumentar sus ingresos. En el sector digital, esto se logra mediante la ejecución de estrategias de marketing online como el SEO o posicionamiento en buscadores y la utilización de Google Ads. El SEO, por un lado, es la estrategia ideal para aumentar la visibilidad de cualquier marca, ya que consiste en posicionar una web en el top 10 de los resultados de los buscadores más populares como Google.

Por otra parte, los ads o anuncios publicitarios con Google ayudan a una empresa a conseguir más clientes al ejecutar campañas online segmentadas por intereses, sexo, ubicación, edad, etc. Eidos Desarrollo Web ofrece ambas estrategias, SEO y Google Ads, para lograr que la web y marca de sus clientes tenga una mayor presencia en internet y consigan ejecutar campañas publicitarias altamente efectivas y rentables.

Eidos Desarrollo Web como una solución eficaz para mejorar la presencia online En los últimos años, han surgido cientos de empresas y agencias en España que ofrecen servicios de marketing digital para ayudar a los negocios digitales a mejorar su presencia online. Sin embargo, Eidos Desarrollo Web ha destacado entre todas estas empresas por contar con expertos en posicionamiento en buscadores, Google Ads y Google Analytics. Los sólidos y eficientes resultados de sus trabajos realizados a muchas compañías han conseguido que esta compañía sea escogida por las marcas de España para incrementar su visibilidad en internet. Para lograr todo esto, Eidos Desarrollo Web se ha enfocado en ofrecer un trato cercano a sus clientes y analizar con profundidad sus webs antes de ejecutar una estrategia SEO eficaz. De la misma manera, en las campañas que llevan a cabo con Google Ads, se aseguran de ejecutar un servicio completo al incorporar la medición de acciones, el control de costes, la segmentación de los anuncios, etc.

El equipo de profesionales de Eidos Desarrollo Web se especializa en el desarrollo de estrategias SEO y anuncios publicitarios con Google. Esto tiene el objetivo de ayudar a las empresas, marcas personales y autónomos a aumentar su presencia en internet, así como sus ingresos y el número de visitantes.



