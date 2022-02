Fersay presenta su nuevo modelo de exprimidor Comunicae

lunes, 28 de febrero de 2022, 12:31 h (CET) Se trata del producto número 177 de su amplio catálogo de PAE, Pequeño Aparato Electrodoméstico Fersay incorpora a su catálogo de productos de marca propia, el exprimidor EXP7012. El exprimidor de 60w y en cuerpo de acero inoxidable, viene con dos conos diferentes uno más grande para naranjas y pomelos y uno más pequeño para limones, limas, etc. cuenta con sistema anti-goteo, rotación bidireccional, extracción continua, base anti-deslizante y es totalmente desmontable para su cómoda limpieza.

Este producto, se suma a la amplia gama del catálogo de pequeño electrodoméstico con marca propia, que cuenta ya con 177 productos diferentes de PAE y 190 de accesorios entre los que se encuentran cables, auriculares, limpiadores, bolsas de aspiradora, baterías, etc. Dentro de la gama de exprimidores, es el segundo modelo que complementa a uno de 25w.

Este exprimidor complementa el catálogo de Fersay, que además cuenta con más de 150.000 piezas de repuestos para todo tipo de pequeños electrodomésticos. Esta nueva solución para el hogar está disponible en los puntos Fersay repartidos por toda España y Portugal

El grupo tiene previsto poner en marcha muchas novedades para 2022, nuevos productos, servicios, alianzas y servicios postventa gracias al duro trabajo realizado en 2021 que dará sus frutos este año.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,2M€ en 2020.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Más información en www.fersay.com

