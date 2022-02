Sr. Jingles es agente digitalizador de Acelera Pyme Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de febrero de 2022, 10:57 h (CET)

Desde el Gobierno de España se ha activado una iniciativa que se basa en la subvención de proyectos digitales para pequeñas y medianas empresas, microempresas y autónomos. Muchas compañías y agencias de marketing online forman parte de esta iniciativa llamada Kit Digital que busca fomentar el avance tecnológico en el país.

Sr. Jingles es una empresa de marketing digital que opera como agente digitalizador en este nuevo proyecto (en trámite), enfocado principalmente en ofrecer servicios profesionales de diseño web, creación de e-commerce y gestión de redes sociales.

Sr. Jingles: agentes digitalizadores de Acelera Pyme (en trámite) El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España creó un programa llamado Acelera Pyme con el objetivo de promover la digitalización en las pymeso pequeñas empresas. Para lograrlo, ofrecen un bono digital que subvenciona la implementación de proyectos tecnológicos de cualquier negocio, en especial las microempresas, pymesy autónomos.

Sr. Jingles es una agencia de marketing online que forma parte de esta iniciativa innovadora como un agente digitalizador (en trámite) que ofrece sus servicios de diseño web y gestión de redes sociales. Los pequeños negocios que deseen crear una página web o tienda virtual (e-commerce) y delegar el manejo de sus redes sociales a estos agentes profesionales deberán solicitar el Kit Digital.

Los pasos para ello son muy sencillos y comienzan con el registro y realización de un test en la web de Acelera Pyme. Después, la empresa deberá escoger una solución digital como, por ejemplo, el diseño web y solicitar la subvención. Por último, deben seleccionar a Sr. Jingles como su agente digitalizador.

Servicios de Sr. Jingles como agente digitalizador de Acelera Pyme Sr. Jingles es una reconocida compañía de España que se especializa en el desarrollo de estrategias de marketing para hoteles, empresas de turismo y otras áreas de negocio. Como agente digitalizador en trámite de Acelera Pyme, esta agencia de marketing permite la subvención de sus servicios de diseño y desarrollo web a medida.

Esto significa que las pymesy pequeñas marcas que obtengan un Kit Digital del gobierno de España podrán crear una página web personalizada con Sr. Jingles, adaptada a sus necesidades y modelo de negocio. Este servicio también incluye gestión de dominios, hosting o alojamiento web, diseño responsivo, optimización SEO, integración de CMS propio, etc.

Además de esto, la empresa crea tiendas virtuales para las pymesy startups que buscan una plataforma online con pagos seguros, catálogo interactivo, diseños personalizables, entregas a domicilio, etc.

Por otra parte, Sr. Jingles ofrece un servicio profesional de gestión de redes sociales para subvencionados de Acelera Pyme con la inclusión de soluciones en analítica, monitorización y auditorías digitales.

Sr. Jingles es una empresa de marketing digital que se ha unido al programa de Acelera Pyme para ayudar a los pequeños negocios a despegar su reputación y presencia en Internet de forma rápida y efectiva.



