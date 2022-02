La venta online como solución a la crisis de precios en la agricultura, por Sabor a Naranjas Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de febrero de 2022, 10:10 h (CET)

Las personas van al supermercado y adquieren los alimento sin ser conscientes de todo el proceso que hay detrás de esa cadena alimentaria. Durante el COVID-19, la venta de frutas y verduras no fue fácil para muchos agricultores, ya que los intermediarios aumentaron los costes de sus servicios.

Sabor a Naranjas es una empresa especializada en la venta de cítricos a través de la virtualidad que está defendiendo los derechos de los cultivadores, un sector muy castigado por la economía y que requiere de un respaldo urgente para evitar que la crisis de precios en la agricultura sea más crítica.

El papel de Sabor a Naranjas para respaldar al agricultor en medio de la crisis Esta productora de cítricos ofrece a los consumidores un producto natural, sin manufacturar, directamente del campo y en el punto óptimo de maduración. Para apoyar a los labradores que atraviesan una dificultad generada por los costes agrícolas actuales, se requiere un vínculo más estrecho entre el productor y el consumidor. Sabor a Naranjas se encarga de cultivar, recolectar y comercializar sus productos, sin terceros, lo que alivia el bolsillo de muchos campesinos que merecen recibir un precio justo por su labor. Ya no es necesario salir de casa y hacer largas filas en los supermercados para adquirir naranjas frescas. Gracias a la compra online que ofrece esta empresa familiar los clientes podrán comprar un buen producto y contar con la asesoría directa de los fruticultores para resolver cualquier inquietud.

Por el rescate de la agricultura Una de las prioridades de la Comisión Europea en medio de la pandemia generada por el COVID-19 continúa siendo sostener la seguridad alimentaria y ello se ha logrado gracias a que el sector agroalimentario, a pesar de atravesar crisis muy profundas, no ha abandonado su labor en el campo. Sin embargo, muchos cultivadores de cítricos continúan trabajando con dificultades porque son las personas que menos dinero reciben en la cadena de producción de alimentos.

Por tal razón, empresas como Sabor a Naranjas hallaron una opción para ofrecer a los consumidores finales un servicio personalizado a través de las plataformas virtuales. La comercialización de frutas de manera online es en definitiva una solución para ofrecer buenos productos y recibir una ganancia justa por ello. Sabor a Naranjas invita a los clientes a ser generosos y a comprar cítricos cultivados por labriegos que aman su labor y desean potenciar el consumo local.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.