El servicio de alquiler de Piano Para Eventos

lunes, 28 de febrero de 2022, 10:18 h (CET)

A la hora de planificar cualquier evento o celebración, uno de los aspectos más importantes a considerar es la música. Muchos optan por recurrir al piano, un instrumento que, con sus sonidos armónicos, crea un ambiente musical ameno para el disfrute de quienes lo escuchan.

En caso de no poseer el instrumento, Piano Para Eventos se constituye como una solución. Situada en Écija, esta compañía ofrece su servicio de alquiler de piano con o sin pianista, para aportar a cualquier evento elegancia y sofisticación.

Un servicio de alquiler de piano de calidad que llega a toda España La música de piano es capaz de crear un ambiente romántico, tranquilo y más ameno, razón por la cual estos instrumentos tienen alta demanda. Son muy utilizados en celebraciones, conciertos y recitales, de allí la importancia de contar con un buen servicio, como el ofrecido por Piano Para Eventos. Actualmente, su servicio de alquiler de piano está siendo muy solicitado en hoteles, escuelas de música, teatros, conservatorios y bodegas.

A pesar de que comúnmente trabajan en las áreas de Andalucía, cuentan con un sistema ideal para realizar transporte con calidad perfecta, lo que les permite trasladar los pianos a cualquier parte de España por un precio adicional.

Adicionalmente, para quienes soliciten el servicio con presencia de un pianista, cuentan con un amplio repertorio adaptable a cualquier tipo de evento. Ya sea para bodas, recepciones, banquetes u otra celebración, en Piano para Eventos buscan que los invitados se sientan a gusto con el ambiente musical.

¿Cuáles son los modelos de piano disponibles? Como cada evento es diferente, en Piano Para Eventos disponen de varias opciones que se adaptan a las necesidades del cliente. También brindan asesorías para dar a conocer cuál es el piano más indicado para el acto en cuestión.

Entre sus opciones a elegir están el Piano Digital Casio y el Piano Electrónico Korg, ambos verticales y utilizados en su mayoría para eventos sencillos. Tienen un costo de alquiler de 150 € que incluye IVA. Sin embargo, el más solicitado es el Yamaha CLP 565-GP, un piano digital con avanzada tecnología. Cuenta con la ventaja de que no se desafina y tiene un excelente sonido. Su color negro brillante le hace ideal para eventos glamurosos y ostentosos.

Además del servicio de alquiler, en Piano Para Eventos ponen a disposición un equipo especial para sus pianos que logra amplificar el sonido de manera perfecta, incluyendo transporte y colocación.



