Glosario de ácidos: o cómo hacer un buen uso de ellos para no irritar la piel según marcas como Medik8

lunes, 28 de febrero de 2022, 09:08 h (CET) En pleno furor por estos activos, desglosamos ácidos como el salicílico, mandélico o láctico, presentes en la cosmética, para asegurar que cumplen su objetivo: preservar una piel joven, luminosa y perfeccionada AHAs, BHAs y PHAs, todos estos afamados ácidos presentes en formulación cosmética actúan para disolver los enlaces (desmosomas) que mantienen la piel opaca y muerta en la superficie para desencadenar y acelerar la regeneración celular, logrando mostrar una piel más luminosa y de textura refinada. Pero estudiando detenidamente cada uno de ellos, se observa que son capaces de aportar beneficios diferenciadores para la piel, no siendo aptos ni correctos para tratar todas las afecciones cutáneas. Por ello, resulta interesante aprender a distinguirlos y adentrarse en sus diferentes características y capacidades para que, a la hora de leer un INCI de producto, seamos capaces de identificar si es apto o no para las necesidades de la piel, evitando caer en el error común de "abrasar" el tejido al introducirlos de manera errónea dejándonos llevar exclusivamente por las tendencias.

ALFAHIDROXIÁCIDOS

"Los alfa hidroxiácidos conocidos comúnmente como AHAs. Son un tipo de ácidos solubles en agua que trabajan en las capas superficiales de la piel para renovar suavemente las células, suavizar la textura y minimizar la aparición de la hiperpigmentación. Además, ayudan a estimular la producción de colágeno y elastina", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.



Dentro de este grupo existen diversidad de ácidos que atienden a diferentes preocupaciones de piel. El ácido glicólico, capaz de estimular la síntesis de colágeno de molécula pequeña y fácil penetración, muy eficaz con las pieles envejecidas, conocido por su capacidad para exfoliar la piel y abordar diferentes aspectos, como la hiperpigmentación, el foto envejecimiento, las líneas y arrugas profundas o el descolgamiento de tejido; el ácido mandélico, soluble en agua y aceite, lipófilo, le atrae la grasa, eficaz para pieles con tendencia a brotes, poro dilatado, congestión, tiene la capacidad de desincrustar y regular la glándula; o el ácido láctico, que trabaja para bloquear la melanogénesis, es eficaz contra la hiperpigmentación, además también trabaja las pieles deshidratadas porque incrementa la síntesis de ácido hialurónico, haciendo que la piel fabrique más ácido hialurónico aumentando sus reservas.

Sleep Glycolic de Medik8 es un peeling de ácido glicólico para aplicarse en casa. Con un 10% de este alfahidroxiácido, ofrece resultados de rejuvenecimiento sin igual, actuando de forma gradual durante las horas de sueño.

Sleep Glycolic de Medik8

Precio: 50€ medik8.es

Pore Minimising Tonic es un tónico facial infundido con una combinación de ácidos, donde destaca el ácido mandélico, para exfoliar suavemente y controlar el exceso de grasa, descongestionar y mejorar la textura de la piel, permitiendo que los poros vuelvan a su tamaño original.

Pore Minimising Tonic de Medik8

Precio: 50€ medik8.es

Essential Fx Acyl-Glutathione Rejuvenating Moisturizer es una potente hidratante de tratamiento repleta de nutrientes, reafirmante, con una textura rica y aterciopelada. Trabaja para reducir la apariencia de arrugas y pliegues profundos y mejorar la barrera de humedad de la piel. Formulada con ácido láctico para potenciar la síntesis de ácido hialurónico.

Essential Fx Acyl-Glutathione Rejuvenating Moisturizer de Perricone MD

Precio:91,50€ perriconemd.es

BETAHIDROXIÁCIDOS

"Solubles en aceite, trabajan en la superficie de la piel y en el interior de los poros para descongestionar cualquier acumulación de sebo o células muertas de la piel que pueda desencadenar la formación de manchas", argumenta Elisabeth San Gregorio, directora de técnica de Medik8.



En esta categoría se encuentra uno de los ácido más conocidos en formulación, el ácido salicílico, un activo que debido a su solubilidad en lípidos (le atrae la grasa) es eficaz eliminando las células muertas de la superficie, debido a que su molécula es más grande y penetra más lentamente y a nivel más superficial. Capaz de regular la glándula sebácea, penetrando en los poros, trabaja para exfoliar descongestionando los folículos bloqueados, un ácido muy dirigido a pieles grasas, imperfecciones y brotes de acné con excepcionales efectos antiinflamatorios. En esta misma familia de ácidos también está el ácido lipohidróxido, una versión más soluble en lípidos que el ácido salicílico. Aumenta drásticamente la lipofilia de la piel y actúa como una puerta de entrada para que los otros ácidos penetren.

Blemish Control Pads, discos impregnados en ácido salicílico al 2%, descongestiona y exfolia los poros obstruidos que podrían causar imperfecciones; sin alcohol para tratar las pieles propensas a las imperfecciones y brotes. Combinando principios activos hidratantes, elimina el exceso de grasa sin resecar la piel.

Blemish Control Pads de Medik8

Precio: 38€ medik8.es

Silver Skin Saviour , una mascarilla de tratamiento a base de plata coloidal antibacteriana, ácido salicílico y glicólico para exfoliar la superficie de la piel, desobstruir los poros y minimizar la apariencia de marcas e imperfecciones.

Silver Skin Saviour de Omorovicza

Precio: 82€ purenichelab.com

POLIHIDROXIÁCIDOS

Grandes moléculas que penetran lentamente en la piel, este tipo de ácidos son ideales para exfoliar las pieles más sensibles. Los PHAs son moléculas que contienen agua para ayudar a rehidratar el cutis al mismo tiempo que exfolian la piel. Donde se encuentra la gluconalactona y el ácido lactobiónico, con una molécula grande y de penetración más lenta, lo que ayuda a mejorar mucho la experiencia de exfoliación, evitando irritar el tejido. Cuentan además con potentes efectos antioxidantes, humectantes aparte del efecto exfoliante. La gluconolactona en concreto, también actúa como un imán de humedad demostrado para fortalecer la barrera de la piel, ayudando a mostar un rostro más hidratado.

Press & Glow es un tónico exfoliante e hidratante, cargado de PHAs y enzimas. Lo suficientemente suave como para ser utilizado dos veces al día. Rico en gluconolactona, ayuda a exfoliar visiblemente las capas superiores de la piel, descomponiendo el pigmento para dejar una tez más luminosa y clara.

Press & Glow de Medik8

Precio: 30€ medik8.es

Exfoliating Peel es un tratamiento exfoliante que elimina las células muertas, alisa la textura de la piel y reequilibra la hidratación. Formulado con ácido hialurónico y gluconolactona. Aumenta la renovación celular, revela una piel luminosa y de aspecto más joven rellenando las líneas de expresión.

No: Rinse Exfoliating Peel de Perricone MD

Precio:43€ perriconemd.es

Refining Facial Polisher es un exfoliante facial potenciado con el poder del lodo húngaro transformador, rico en calcio y magnesio, para eliminar las impurezas. Enriquecido con microalgas marinas y ácido lactobiónico, este exfoliante facial afina la textura de la piel e ilumina el tono.

Refining Facial Polisher de Omorovicza

Precio: 82€ purenichelab.com

