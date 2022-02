LR Autogas ofrece energías alternativas para circular libremente Emprendedores de Hoy

domingo, 27 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

El autogas y el gas natural se han posicionado como un nuevo funcionamiento en el uso de combustibles alternativos. Esta nueva tendencia genera diversos beneficios tanto económicos como ambientales que combustibles convencionales como la gasolina o el diésel no tienen.

Actualmente, es posible convertir prácticamente cualquier automóvil en un coche de gas natural de manera fácil, con ayuda de sistemas y componentes como los que ofrece la empresa LR Autogas. Estos sistemas de la marca Landirenzo son una alternativa de energía limpia que no solo reducen las emisiones de CO₂, sino también el coste mensual de combustible.

Equipos de gas natural para transformar un coche Cada vez más personas están solicitando servicios para transformar sus coches en vehículos a base de gas natural. Actualmente, son más de 6.100 automóviles con este sistema instalado en España. La empresa LR Autogas se incorpora a esta tendencia distribuyendo y comercializando sistemas de GLP y GNC, incluyen recambios y componentes de la marca Landirenzo, una compañía con más de 60 años de experiencia en el sector.

Además de la venta de piezas indispensables, la tienda entiende la importancia que tiene una correcta instalación en el funcionamiento y rendimiento del motor. Por esto, la empresa se dedica a la capacitación y formación técnica para talleres y concesionarias que se encargan de instalar los sistemas de gas natural de una manera profesional.

Este tipo de servicio se puede instalar en todo tipo de vehículos incluyendo ligeros, comerciales, pesados o para transporte público de inyección directa, indirecta y con el sistema EVO.

¿Por qué instalar un sistema de gas natural en el coche? El CO₂ es una de las fuentes principales de contaminación en el aire y gran parte del dióxido es emitido por automóviles de gasolina o diésel. Con la instalación de un sistema alternativo y ecológico como el GLP (gas licuado del petróleo) o GNC (gas natural comprimido) en un coche, estas emisiones pueden reducirse hasta en un 20 %. Además, ahorra hasta un 50 % en gastos de combustible según Landirenzo, debido al precio de estos combustibles, los cuales son más económicos.

Gracias al beneficio ecológico que traen los coches de gas natural, no se ven afectados por los días de ausencia de tráfico y las matrículas alternas, por lo que pueden circular libremente.

Por último, las alternativas de gas natural y autogas son soluciones que mantienen la seguridad del vehículo y disminuyen la necesidad de mantenimiento, debido a la optimización del rendimiento y un menor deterioro de todo el coche.



