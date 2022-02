Servicios de interés para emprendedores digitales de la mano de la asesoría fiscal online de Miguel Aguado Emprendedores de Hoy

domingo, 27 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

En España, se calcula que son autónomas entre 2 y 3 millones de personas.

A pesar de no conformar una empresa, estos trabajadores igualmente deben ajustarse a la Ley de Defensa del Consumidor y a otros reglamentos concernientes a los impuestos.

El cumplimiento de la normativa es fundamental para prevenir problemas con la autoridad. Por tal motivo, los emprendedores digitales deben recurrir a una asesoría fiscal online. Al respecto, Asesoría Blogger, de Miguel Aguado, se posiciona como una de las consultoras con mayor presencia en la web gracias a su equipo de expertos en gestiones jurídicas.

Los servicios de una asesoría para autónomos digitales Cuando una persona empieza a trabajar por su cuenta, lo recomendable es que se ponga en contacto con una asesoría. El objetivo es recibir información vigente en materia fiscal, tributaria, contable, laboral y jurídica. Algunos servicios incluyen el acompañamiento para darse de alta como autónomo y la solicitud del retorno de inversión (ROI). Las agencias más avanzadas también brindan consejos de emprendimiento y atención personalizada.

Es necesario recordar que, al decidir trabajar por sí sola, la persona no cuenta con el respaldo de una empresa que vele por sus derechos y deberes. Por ello, el consejo y la asesoría de expertos se vuelve prioridad.

Por otra parte, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es una normativa europea que tiene carácter obligatorio en España, aplicada para los comercios que venden productos por internet. Las mejores consultoras ofrecen un servicio especial relacionado con esta cláusula de la ley. Para ello, deben recopilar toda la documentación necesaria, las facturas y los presupuestos del negocio. Estar al día con dicha ordenanza evitará multas al emprendimiento digital.

Los nuevos autónomos encuentran en Asesoría Blogger una alternativa integral Una consultora cuyo personal esté compuesto por emprendedores digitales es la opción ideal para guiar a otros en el mismo camino. Este es el caso de Asesoría Blogger, la agencia que combina lo mejor de la orientación tradicional y las herramientas virtuales.

La compañía se encarga de mantener el orden en todas las obligaciones fiscales, contables y tributarias del negocio digital del usuario interesado. Esto incluye la presentación de impuestos trimestrales y anuales ante las autoridades españolas.

Además, la agencia proporciona otras ventajas para apoyar a los nuevos proyectos. Una de ellas es la formación tutorial para iniciarse en el mundo del emprendimiento digital. No obstante, la más útil es la prestación de un software para crear facturas personalizadas.

La cantidad de autónomos que busca una empresa de asesoría fiscal online aumenta cada día. Los contratos con este tipo de firmas revelan la urgencia de contar con un apoyo en el ámbito financiero y legal.



