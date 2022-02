QMA Consultores dispone de un software para la gestión de ventas y facturación Emprendedores de Hoy

El software y las aplicaciones digitales son herramientas que evolucionan cada día para mejorar y facilitar todo tipo de procesos. Muchas empresas se benefician hoy en día de estas herramientas en varios ámbitos, como el posicionamiento de su marca, la digitalización de sus productos e incluso la automatización de sus procesos de gestión, una herramienta que se vuelve cada vez más necesaria para cualquier negocio.

QMA Consultores es una empresa especializada en asistir a otras empresas, negocios o trabajadores autónomos en la implementación de soluciones digitales de todo tipo, desde proyectos en diseño web hasta desarrollo de tiendas online. Sin embargo, en la actualidad ha ganado notoriedad en uno de sus productos más innovadores, el software de ventas y facturación.

Este software es adaptable a cualquier necesidad El software de ventas desarrollado por QMA Consultores ofrece una solución personalizada para la gestión de ventas y facturación, que permite añadir distintas mejoras, expansiones y complementos para adaptar sus funcionalidades a las necesidades de la empresa, en lugar de ser esta la que tenga que adecuarse a las funcionalidades del software.

Esta herramienta funciona mediante una interfaz sumamente sencilla, amigable y con información adecuadamente explícita, para que el usuario pueda encontrar los datos requeridos con facilidad, sin tener que buscarlos en largas listas de información. También informa al usuario, de manera ágil y en tiempo real, sobre las modificaciones y actualizaciones de información acerca de estas gestiones.

Por otro lado, destaca la accesibilidad que caracteriza a este producto, ya que funciona mediante el mecanismo de Software as Service (SaaS), el cual no requiere de hardware ni licencias físicas para su instalación, sino que es directamente accesible a través de la web para los usuarios que contratan el servicio. De este modo, pueden acceder al software desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como un portátil o un móvil, sin necesidad de instalarlo en cada equipo.

Solución eficiente y fácil de usar para cualquier empresa Gracias a su facilidad y versatilidad, el software de QMA Consultores es una solución que, además de adaptarse a la dinámica de la empresa que lo utiliza, resulta sumamente fácil de asimilar por parte de los usuarios.

No obstante, la oferta de QMA no se limita estrictamente al producto, sino que ponen a disposición toda una serie de servicios complementarios, como mantenimiento del sistema, asesoría en soluciones web y asistencia con el manejo del software.

Gracias a sus características, pueden realizar un seguimiento del desarrollo y la evolución de la empresa conforme a su tiempo de uso, de modo que tienen los recursos para brindar al usuario cualquier asesoría o asistencia que requiera, una vez adquirido este producto. Esto les permite poner a disposición de las empresas que confían en su servicio, todas las herramientas que requieren para llevar la gestión de sus ventas y facturación hacia la era digital.



