El seguro de viaje por COVID-19 de Coverontrip permite volver a viajar con total tranquilidad

viernes, 25 de febrero de 2022, 14:34 h (CET)

La pandemia de COVID-19 provocó que el mundo se detuviera por completo y con ello el sector turístico sufrió uno de los mayores paros de su historia. Millones de personas alrededor del mundo no pudieron viajar durante meses y meses y, a pesar de que en la actualidad la mayoría de los países han abierto sus fronteras y las diferentes aerolíneas del mercado ya operan con normalidad, aún persiste en muchas personas el temor de contagiarse durante el viaje.

Es por este motivo que, el seguro de viaje COVID-19 de Coverontrip, conocido como “El Amazon del Seguro de Viaje”, permite volver a viajar y a disfrutar de la experiencia sin preocupaciones.

Seguridad al viajar en época de pandemia Debido a la coyuntura actual, diferentes sectores comerciales han tenido que adaptarse a las nuevas necesidades de sus clientes. El sector de los seguros no ha sido la excepción, ya que tuvieron que buscar la manera de proteger a sus afiliados frente al peligro inminente causado por la pandemia del COVID-19. Por eso, Coverontrip viendo la necesidad de muchos de sus clientes de desplazarse a distintas partes del mundo a pesar de la presencia del virus, sacó al mercado su Seguro de Viaje Full Anti-COVID19. Este tipo de seguro incluye diferentes paquetes con precios asequibles para todo el público. Con su obtención, los beneficiarios contarán con asistencia médica en el extranjero, así como prolongación de su estancia por cuarentena médica, cierre de fronteras o estado de alarma y regreso anticipado por cierre de fronteras o anulación por un test positivo.

La necesidad de contar con un seguro de viaje COVID-19 Además de contar con un seguro de viaje referente al COVID-19 para sentirse protegido durante el viaje, este se ha convertido en un requisito necesario, ya que muchas autoridades de diferentes países de los cinco continentes exigen que sus visitantes cuenten con este tipo de seguros. Entre ellos se encuentra Alemania, Italia, Bahamas, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Australia, Nueva Zelanda, etc. El tener un seguro de viaje COVID-19 permite que el asegurado sepa dónde acudir en caso de sentir síntomas y cuente con acompañamiento a pesar de encontrarse en un lugar desconocido. Con los seguros de Coverontrip sus afiliados pueden contar con hasta 200.000 € de cobertura dependiendo su plan de seguros, lo que permitirá que sus clientes no tengan que preocuparse del factor económico durante su recuperación.

En esta época tener un seguro de viaje de Coverontrip, puede ser el mejor aliado para que muchas personas puedan cuidar de su salud mientras disfrutan de su viaje, teniendo la seguridad de contar con el mejor acompañamiento.



