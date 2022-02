SkinCeuticals, la cosmética premium de la Farmacia Laura Garín Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 14:26 h (CET)

Cada uno cuenta con un tipo de piel diferente. Por este motivo, utilizar productos adecuados y de elevada calidad es fundamental para tener un rostro más sano. En el mercado existen cientos de cosméticos que dicen ser favorables para el cuidado del rostro. SkinCeuticals es una de las marcas que está revolucionado el mercado de la dermocosmética con su línea premium especialmente diseñada para tratar las necesidades de la piel, sean cuales sean.

Al momento de adquirir productos de calidad para la piel, Farmacia Laura Garín, dispone de un amplio stock de artículos de la marca SkinCeuticals a precios competitivos. Además, ofrecen un servicio de teleconsulta que ayuda a las personas a saber cuál es el producto indicado que necesitan según las características de su piel.

La línea premium para un rostro más sano de SkinCeuticals Los tratamientos activos de SkinCeuticals basan sus principios en prevenir, corregir y proteger en profundidad los tejidos de la piel para garantizar un rostro más saludable. La efectividad de sus productos se debe a la eficacia de sus fórmulas, las cuales han pasado por rigurosos ensayos clínicos, comprobando así su efectividad para corregir eficazmente cualquier necesidad de la piel como bolsas y ojeras, hiperpigmentación, tirantez, entre otras imperfecciones causadas por el envejecimiento prematuro.

Para adquirir los productos premium de la marca, los usuarios tienen en Farmacia Garín una gran opción. Esta tienda online cuenta con un variado catálogo de artículos de la marca para distintas necesidades. Entre ellos, destacan los antioxidantes conocidos por su excelente formulación a base de Vitamina C pura: C Ferulic, que combate arrugas y firmeza; Phloretin, específico para manchas y Silymarin, antioxidante ideal para pieles mixtas-grasas que combate también imperfecciones, mejora la apariencia de poros y seborregula. La crema SkinCeuticals A.G.E EYE Complex, para el contorno de ojos, que previene la aparición de bolsas y ojeras de la piel. También, tienen SkinCeuticals Discoloration, un serum recomendado para corregir manchas, haciendo frente a la hiperpigmentación de la piel o el SkinCeuticals Gentle Cleanser, una leche limpiadora con extracto de alantoína que nutre y limpia los tejidos.

Estas y otras lociones y cremas para el rostro pueden adquirirse a precios accesibles en el portal web. Realizan envíos gratis en compras superiores a los 39 € y entregas personalizadas en su tienda ubicada en la plaza Iturgáin, 6 de Orkoien, de Navarra.

Consultas acerca del cuidado de la piel El rostro es una de las partes más importantes del cuerpo, por eso, se debe saber qué cosméticos aplicar según cada necesidad. En este sentido, Farmacia Garín ofrece un servicio de teleconsulta en dermofarmacia con Laura Garín, farmacéutica y especialista en cuidado integral de la piel.

Durante el encuentro virtual, la especialista evalúa el tipo de piel del paciente, el estado en el que se encuentra y estudia la rutina de autocuidado y los hábitos de vida que lleva. Una vez finalizada la consulta, envía la rutina detallada que se debe seguir para conseguir los resultados esperados en el rostro.

Una piel sana es sinónimo de buena alimentación, ejercicio físico y uso correcto de productos cosméticos de calidad, por ello, es importante acudir a un especialista de confianza para aplicarse los tratamientos faciales correctos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.