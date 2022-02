Software de facturación para empresas y autónomos, de la mano de QMA Consultores Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 13:51 h (CET)

En pocos meses la facturación electrónica en España será totalmente obligatoria y tanto empresarios como independientes tendrán que cumplir con este requisito que no solo ayuda al ahorro de papel y por ende a la protección del medioambiente, sino que facilita la organización de las finanzas.

QMA Consultores es una empresa de consultores especializada en prestar servicios digitales y desarrollar un software de facturación que ya se encuentra homologado por las autoridades competentes españolas. El objetivo de este programa es gestionar y supervisar el envío y recepción de facturas de una manera práctica y reducir los costes.

Por qué es necesario un software de facturación Hoy en día, la automatización de los procesos en las empresas es cada vez más común y las técnicas de facturación no se pueden quedar atrás. Un software de facturación como el que ofrece QMA Consultores facilita las actividades comerciales y favorece el surgimiento de una mayor competitividad en el mercado.

Gracias a este programa, los autónomos y los establecimientos mercantiles tendrán la oportunidad de entregar o recibir un documento electrónico que cumpla con todos los requisitos legales que exigen las autoridades que se encargan de comprobar la autenticidad de las facturas. El software de facturación permite obtener un control total de la empresa porque facilita los procesos de almacenamiento de miles de archivos físicos y logrando de esta manera el fortalecimiento de la organización. Esta iniciativa virtual forma parte del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, que tiene como fin mitigar el impacto social y económico generado por la pandemia.

Más datos sobre el software El Kit Digital y las soluciones que oferta en la nube QMA Consultores sobre facturación son programas que durante un año ofrecerá la empresa de manera gratuita, así como los servicios de acompañamiento y respaldo para su implementación. Desde el 30 de noviembre de 2021 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley sobre facturación electrónica entre empresas y autónomos en España y se espera que en los próximos meses se haga oficial esta directriz en el Boletín Oficial del Estado o BOE. Además de la reducción en los costes y la aceleración de los procesos empresariales, el software de facturación de QMA agiliza la digitalización de las relaciones corporativas, genera una mayor transparencia en el tráfico financiero y reduce la morosidad en las operaciones comerciales. Si un cliente desea implantar un software de facturación en la nube debe solicitar servicios como los que proporciona QMA Consultores, una empresa para la que no existen pequeños clientes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.