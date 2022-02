Olimpomarket.com permite ahorrar en compras habituales Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 14:01 h (CET)

Las compras online se han convertido en un hábito cada vez más adoptado por los usuarios. La comodidad y discreción con la que cuenta el consumidor son solo algunas de las ventajas que su implementación ofrece.

Olimpomarket.com es una plataforma de comercio electrónico para personas particulares, empresas y autónomos. La empresa comercializa productos tecnológicos, de perfumes y cosmética, artículos para el hogar, objetos para el cuidado e higiene, de nutrición e incluso accesorios para automóviles. Los clientes pueden acceder a la modalidad de compras online con solo registrarse en la página web.

Olimpomarket.com se caracteriza por la rapidez de entrega y el trato personalizado en cada compra Con más de 20.000 productos divididos en 9 categorías y más de 300 subcategorías, Olimpomarket.com ofrece las mejores marcas del mercado. La empresa se enfoca en garantizar la satisfacción del cliente en todas sus compras. Por tal motivo, las entregas se realizan en un plazo no mayor a 3 días laborables.

Pese a tratarse de una compañía grande, la misión de sus administradores es garantizar un trato personalizado. En ese sentido, la línea de atención al cliente brinda asesoría en todo momento, por lo que el usuario sabe a quién recurrir en caso de no encontrar el artículo deseado.

Asimismo, en caso de que la tienda no cuente con un producto específico, el cliente puede solicitar el servicio de personal shopper para que un empleado consiga el artículo y lo añada al catálogo. De igual forma, mantienen un buzón de sugerencias para los usuarios compartan sus experiencias de compra y contribuyan a mejorar el servicio.

Las empresas y autónomos obtienen descuentos en el IVA con su compra en Olimpomarket.com Los beneficios a los que acceden los clientes no consisten únicamente en los bajos precios de los artículos. Para los clientes autónomos y empresas, el descuento en el IVA alcanza el 21 %. Los usuarios solo deben solicitar la factura y esta se entregará junto con el pedido.

La seguridad en los pagos está totalmente garantizada. Las opciones disponibles son a través de tarjeta de crédito, con una cuenta en PayPal o mediante transferencia bancaria. Al igual que con las compras de particulares, el servicio de envío se realiza en cualquier punto de la península, de acuerdo a la exigencia del cliente y en un lapso de 48 a 72 horas.

Comprar desde una computadora portátil o dispositivo móvil resulta una ventaja considerable que permite ahorrar tiempo y recursos. Por ello, Olimpomarket.com es una excelente opción, ya que su catálogo contiene una gran diversidad de productos de todo tipo, por lo que los clientes pueden realizar sus compras en un solo lugar.



