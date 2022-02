Dossier interactivo online a medida, por Lobo Studio Emprendedores de Hoy

sábado, 26 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Un folleto siempre será uno de los mejores aliados de las compañías que desean promocionar sus productos y servicios de una manera llamativa y didáctica. No obstante, en la actualidad no solo basta con elaborar folletos físicos para publicitar el negocio, sino que es necesario desarrollar un dossier interactivo en la web que proporcione una mayor cercanía con los clientes.

Lobo Studio es una empresa experta en diseños arquitectónicos a través de imágenes 3D, que ofrece entre sus servicios el diseño de catálogos interactivos en línea que se adaptan a las exigencias y a los gustos de cada cliente.

¿Por qué resulta conveniente un dossier interactivo online? Una buena planificación de un dossier interactivo es lograda gracias a un equipo de diseño gráfico altamente calificado. Este dossier electrónico es prácticamente una necesidad en el mundo moderno para cualquier actividad comercial que se desarrolle. Por medio de una carpeta interactiva, los comercios pueden economizar en materiales, costes de impresión e incluso pueden ahorrar tiempo, puesto que ya no tienen que esperar a que una imprenta les entregue los folletos o portafolios terminados semanas después.

Otras ventajas son que al dossier interactivo se le pueden hacer cambios en cualquier momento y mediante formularios o encuestas para gestionar la web, se puede obtener un mayor conocimiento de los clientes y añadirlos en la base de datos del negocio. El dossier en línea se puede diseñar con información general de la organización o para publicitar la realización de una feria o un evento puntual.

Contenido de un catálogo virtual En un folleto o catálogo de servicios deben estar plasmadas las líneas corporativas que maneja la empresa: colores, valores corporativos, imágenes y otros elementos relacionados con las características de la marca. En el formato digital, el cliente, con el apoyo de Lobo Studio, puede definir cuáles son los productos que desea promocionar y tener claro que esos bienes o servicios sean los que pueden generar una mayor atracción.

Para lograr esa persuasión de los consumidores es imprescindible que el dossier cuente con unas buenas dosis de creatividad. Textos bien escritos, imágenes innovadoras, logotipos y diferentes herramientas gráficas visuales, deben estar presentes en estos portafolios, pero siempre manteniendo la filosofía de la marca. Lograr una perfecta unión entre texto e imagen y una buena revisión es lo que crea un contenido agradable en un catálogo empresarial. Lobo Studio es la agencia que posiciona a las empresas con la elaboración de un catálogo virtual a través de tres premisas: calidad, buena atención y agilidad.



