Cómo conseguir dinero aún estando en todas las listas de morosos Emprendedores de Hoy

sábado, 26 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

La lista de morosos es un registro de personas que, por una razón u otra, no han realizado el pago de una deuda u obligación a tiempo. Las entidades bancarias y algunas instituciones o compañías privadas tienden a cerrar sus puertas a estas personas, negándoles el hecho de poder solicitar y recibir una ayuda financiera.

Sin embargo, Empeña Mi Coche es la excepción, ya que ofrece a quienes se encuentran en la lista de morosos de RAI, ASNEF o CIRBE la oportunidad de conseguir dinero por el coche, usándolo como aval.

¿Cómo conseguir un préstamo a pesar de tener deudas o estar en la lista de morosos? En años anteriores, las personas que entraban en la lista de morosos no lograban conseguir ayuda financiera o algún préstamo que les permitiera iniciar un nuevo proyecto o negocio. Sin embargo, esto cambió cuando muchas empresas e instituciones se dieron cuenta de que algunos ciudadanos de España eran incluidos en esta lista por artimañas, desconocimiento o deudas injustas.

Empeña Mi Coche es una de estas empresas que permite a todo el mundo, incluso a los supuestos morosos, optar por un préstamo financiero con la condición de que estos empeñen su coche sin tener que entregarlo. De esta forma, se podrá conservar el vehículo, conseguir el dinero para pagar las deudas o financiar su negocio y continuar viajando con su vehículo.

Asimismo, aquellas personas que tienen deudas por una u otra razón también tienen acceso a este servicio y el valor de su coche no disminuirá en absoluto. Por lo tanto, Empeña Mi Coche es una gran opción para los morosos y endeudados que necesitan obtener un apoyo financiero sin restricciones.

Ventajas de contratar los servicios de Empeña Mi Coche Empeña Mi Coche es una empresa que está 100 % comprometida con apoyar a sus clientes en la búsqueda y adquisición de un préstamo financiero. En consecuencia, el valor que le dan a sus contratistas por tasar su coche es alto en comparación con otras compañías que operan bajo algún tipo de aval.

Además, el trámite en su mayoría es rápido y sencillo, ya que solo consiste en rellenar un formulario en línea o por llamada y esperar a que un asesor profesional se encargue de todo el proceso. Otras ventajas de los servicios de esta marca es que permiten a sus clientes pagar en cómodos plazos y no son exigentes con el modelo o marca del vehículo. De la misma forma, cuentan con intereses bajos en cada uno de los pagos y no es obligatorio contar con una cuenta bancaria o ingresos declarados. Esto es un gran beneficio para quienes se encuentran en la lista de ASNEF, RAI o CIRBE.

Empeña Mi Coche ofrece a las personas que están en la lista de morosos o tienen deudas, la oportunidad de adquirir un préstamo financiero de alto valor con tan solo empeñar su coche sin la necesidad de entregarlo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.