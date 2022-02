Requisitos para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad Emprendedores de Hoy

sábado, 26 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Centrados en brindar asesorías a quienes lo necesitan, cada vez son más los abogados especializados en la Ley Segunda Oportunidad.

Sin embargo, encontrar a un experto en esta área puede no resultar tan sencillo como con otros profesionales del derecho.

Para resolver esta situación, Libertad Sin Deudas se ha consolidado como un marketplace de abogados especialistas en Ley de Segunda Oportunidad, cuyo propósito es brindar a las personas información detallada acerca de este procedimiento y la asistencia necesaria para acogerse oportunamente a este mecanismo.

Acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad: los pasos a seguir Aprobada por el Parlamento Español en el año 2015, esta norma ha permanecido como una alternativa para particulares, profesionales, autónomos y pequeños empresarios que están en situación de sobreendeudamiento y no pueden cumplir con los pagos de sus obligaciones.

Sin embargo, al igual que en cualquier otro procedimiento legal, cancelar las deudas o parte de ella por medio de este mecanismo requiere cumplir una serie de requisitos, ya que no se trata de un proceso para liberar a cualquier de los pagos, sino la oportunidad de ayudar a quien ha demostrado ser un pagador responsable, por lo que el historial crediticio del deudor resulta fundamental.

Para acogerse a este proceso, es necesario ser deudor de buena fe, por lo que hay que comprobar que la situación de deuda fue originada sin culpa alguna, así como que la persona no cuenta con el patrimonio para pagarla.

De la misma forma, la deuda no debe superar los 5 millones de euros y también es necesario demostrar el intento de llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores de la deuda, de lo contrario no es posible iniciar la solicitud y ampararse a la ley.

Otro de los requisitos fundamentales es que una persona con intención de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad no debe haber estado en una situación similar en los últimos 10 años.

Asesoría legal personalizada y de calidad Enfocado en brindar una asesoría profesional, transparente y personalizada, los abogados colaboradores de Libertad Sin Deudas cuentan con una amplia trayectoria en la resolución de casos asociados a la Ley de Segunda Oportunidad, proporcionándoles a sus clientes resultados favorables de acuerdo a su situación.

Libertad Sin Deudas, cuenta con una red de profesionales especializados en derecho concursal en toda España con el objetivo de proporcionar soluciones rápidas y efectivas a las personas en estado de insolvencia.

Además de los servicios de Ley de Segunda Oportunidad, los expertos de Libertad sin Deudas, proporcionan asistencia en materia legal de casos relacionados con concurso de acreedores y reunificación de deudas.

De esta manera, a través de su plataforma digital, los usuarios tienen la oportunidad de buscar un abogado según la localidad y servicio que se requieran, aspectos que además de simplificar la búsqueda, ayudan a contactar con los profesionales adecuados para dar solución a una situación determinada.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.