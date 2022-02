Buenos precios garantizados en las reservas de hotel durante todo el año, gracias a la suscripción en StayTick Emprendedores de Hoy

sábado, 26 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

En el momento de planificar un viaje, algo que desean todos los viajeros es encontrar hoteles con descuentos. Este beneficio les permite ahorrar dinero, que luego podrá ser invertido a lo largo de su estancia en el destino turístico elegido. Por este motivo, contar con un portal web que ofrezca diversas opciones de alojamientos a precios económicos es una gran opción.

En este contexto, StayTick ha desarrollado la primera plataforma de reservas de alojamientos bajo el concepto de suscripción, que ofrece hoteles con precios únicos en países como París, Nueva York, Roma, Londres y así hasta 190 países en todo el mundo.

Reservas de alojamiento mediante sistema de suscripción StayTick, en su propósito por ofrecer a los viajeros la mejor relación calidad-precio en alojamientos, ha creado un servicio de suscripción que permite a los usuarios ahorrarse un promedio de 150 euros semanales en cada viaje, a cambio, deberán afiliarse a la plataforma y pagar 25 euros al año.

La página web cuenta con un catálogo con más de 700.000 hoteles en todo el mundo con ofertas durante todo el año y que no se consiguen en otras webs. Esto se debe a que han desarrollado un sistema que rastrea entre cientos de proveedores y cadenas hoteleras publicando de forma automática los mejores precios en su plataforma con confirmación inmediata. De esta manera, el usuario puede encontrar en tiempo real las mejores ofertas, ahorrando dinero y tiempo en la reserva.

Para María Victoria Garay y El-Shafeay, creadores de la startup, la ventaja competitiva de este servicio frente a otras agencias de viajes del mercado es que muestra los descuentos antes de que el usuario se suscriba. Accediendo a la plataforma, el cliente podrá corroborar los precios y ver en todo momento el ahorro que obtiene haciendo su reserva.

StayTick busca consolidarse como “El Netflix de los hoteles” Lo que inició como un sueño de dos emprendedores apasionados por el turismo de ofrecer opciones de hospedaje más económicas, hoy se ha convertido en una plataforma que no para de crecer y expandirse por todo el mundo.

Una muestra de ello se debe a que en su tercera semana de lanzamiento superaron las 100 suscripciones en plena pandemia. A raíz del éxito obtenido, ya se les ha bautizado como “el Netflix de los hoteles”.

Garay y El-Shafeay, en su apuesta por alcanzar mayores posiciones en el sector turístico, se encuentran actualmente desarrollando nuevos algoritmos de inteligencia artificial que les permita conocer los intereses de los usuarios para brindarles una experiencia más personalizada y directa, a través de su servicio.

Hasta ahora, los socios han invertido más de 200.000 euros de capital propio para elevar el crecimiento de la startup y esperan alcanzar una amplia rentabilidad a finales del año que viene que les permita convertirse en la primera empresa ‘unicornio’ de España.



