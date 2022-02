DataSEO, una potente herramienta de análisis web para crear informes Emprendedores de Hoy

sábado, 26 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Crear un sitio web puede ser una puerta al éxito para cualquier empresa o negocio, pero si se pretende generar resultados no basta con ponerla online. Se requieren ciertas acciones de marketing especializadas para ganar visibilidad en buscadores. Un ejemplo de ello es el SEO (Search Engine Optimization), que consiste en maximizar la presencia de una web entre los resultados de los principales motores de búsqueda.

En España, son cada vez más las agencias que, debido a su relevancia, ofrecen distintas acciones SEO entre sus servicios y soluciones para el posicionamiento web. Una de las más destacadas es Atecnis, una agencia especializada en la implementación de estas técnicas que, además, cuenta con software de su propia elaboración, llamado DataSEO.

DataSEO, herramienta para analizar una web y generar informes Esta innovadora herramienta de Atecnis ofrece un análisis SEO con más de 30 tests diferentes, entre los que destacan la revisión de datos estructurados, meta descripción, sitemaps, tiempos de carga y mucho más. Está diseñada para diagnosticar errores del sitio web, los cuales ordena según su prioridad, para luego emitir informes y recomendaciones SEO. Aquí se incluyen notas alrededor de los errores más urgentes y sugerencias de mejora.

Lo que más destaca entre sus características son la sencillez, claridad y estética de los informes que emite. Mientras otros servicios entregan informes extensos y llenos de vocabulario especializado, los de DataSEO son concretos y describen claramente los aspectos de cada fallo, para que los administradores del sitio puedan solucionarlo.

Además, cuenta con funciones complementarias, como un historial de informes, un registro de las estadísticas/diagnósticos del sitio y una valoración de la página en una escala de 1 a 100. Todo esto, desarrollado desde la visión de Atecnis, con el fin de facilitar a empresas y negocios de todo tipo, el manejo de herramientas SEO. Y sobre todo, la rectificación de cualquier problema que tenga su página web.

A todo ello, se suma la opción de crear proyectos por dominios, de modo que esté todo bien clasificado y estructurado, exportando los informes en PDF que se necesiten, su punto diferencial frente al resto. Incluso existe la posibilidad de acceder a 16 herramientas adicionales relacionadas con la búsqueda WHOIS, DNS, IP, conversores de palabras, etc.

Expertos en todo tipo de herramientas SEO Atecnis es una agencia que se especializa en todo tipo de servicios SEO. Entre ellos, destacan la consultoría, auditoría y optimización SEO, con el fin de maximizar el potencial interno de la web y mejorar cualquier aspecto de contenido que requiera de ajustes.

También ofrecen servicios SEO off-page, donde emplean medios externos a la web para su posicionamiento y aumentar la autoridad en los dominios de los clientes. A nivel on-page, destaca el marketing de contenidos, para posicionar el sitio a través de artículos y publicaciones en medios, así como la búsqueda estratégica de palabras clave, para seleccionar las más relevantes en relación con el negocio y así optimizarlas.

En lo que se refiere a productos, su software DataSEO, tiene una gran importancia. Está diseñado para rastrear e identificar de forma recurrente los problemas SEO más importantes y elaborar informes detallados al respecto, que permitan tomar las correcciones más adecuadas. Cuenta con acceso gratuito hasta el 28 de febrero de 2022, siendo su coste habitual solo 5 €/mes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.