DUIR es ideal para realizar la migración del sistema IBM AS400

viernes, 25 de febrero de 2022, 13:14 h (CET)

Cuando se habla de la migración de un sistema IBM AS400 a un sistema actual como DUIR, no solo se habla de un cambio de plataforma, se trata de una transformación profunda en el sistema de trabajo de cualquier empresa.

El IBM AS400 es un sistema que fue fiable y rentable durante mucho tiempo. Sin embargo, su desarrollo, basado en adaptaciones específicas, produjo un crecimiento siempre un paso por detrás de cada necesidad.

El programa de gestión modular DUIR es ideal para la migración de IBM AS400. El sistema está fabricado por la empresa Asistencia Integral CRUM, dedicada a desarrollar programas de gestión para potenciar el rendimiento y aumentar los beneficios de cualquier negocio.

Para garantizar que la potencia y experiencia adquirida por el usuario se mantengan, el programa de gestión integrada y modular DUIR no solo cubre las necesidades existentes en todos los departamentos de una empresa: sin renunciar a su diseño estándar, su mayor ventaja es la capacidad de personalización. Esta faceta de DUIR le permite trasladar a su programa estándar todas esas prestaciones personales que tiene en su sistema AS400, algo de lo que no muchas empresas son capaces.

En estos casos, se puede hablar de un enriquecimiento mutuo: el programa estándar DUIR crece con las nuevas aportaciones personales de cada usuario, mientras cada usuario dispone de las prestaciones que tenía anteriormente, pero ahora dentro de un sistema estandarizado, actual y dinámico. Asimismo, el equipo profesional Asistencia Integral CRUM se especializa en planificar, brindar consultoría y auditar los procesos de transformación digital del cliente.

Los resultados de la migración al sistema DUIR son una garantía La experiencia positiva de la empresa Tuberplas es un ejemplo de la calidad en el servicio de DUIR. Este negocio utilizó un sistema IBM AS400 durante más de 10 años. Sin embargo, las nuevas necesidades del mercado lo obligaron a buscar un socio tecnológico que le permitiera poner al día su sistema informático.

Desde el 2017, la digitalización del negocio está a cargo de Asistencia Integral CRUM, por lo que el complejo mecanismo de gestión de los distintos almacenes Tuberplas ya no representa un problema. DUIR realizó más de 400 páginas de adaptaciones personalizadas para que la empresa no perdiera las opciones de su sistema anterior, entre las que se incluye cambios de precios, inventarios y referencias de proveedores.

En palabras del responsable del Departamento de Desarrollo de Productos, José Murcia, el proyecto es un ejemplo de los alcances que tiene el sistema DUIR en procedimientos de personalización y adaptación a las necesidades del cliente.

Aunque los usuarios del IBM AS400 sientan un apego normal por este tradicional sistema, los resultados de la transformación profunda que ofrece el programa DUIR son realmente beneficiosos. Los interesados pueden revisar la información del producto con mayor detalle a través de la página web de la empresa.



