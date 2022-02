La tienda online ViveSelección dispone de ropa oficial de las selecciones españolas de fútbol y fútbol sala Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 13:05 h (CET)

España es un país cuyos atletas destacan en distintas disciplinas deportivas y que han conseguido logros en las competencias más importantes a nivel mundial.

El talento deportivo español es admirado a nivel internacional, pero especialmente en el propio país. Los aficionados a diferentes disciplinas deportivas, como el fútbol y el fútbol sala, no pierden ninguna ocasión para celebrar el triunfo de sus jugadores preferidos.

Una de las formas de celebrarlo con orgullo es utilizar la ropa deportiva oficial de las diferentes selecciones. En la tienda ViveSelección es posible conseguir las prendas originales de las selecciones españolas de fútbol y fútbol sala, así como de otros deportes como ciclismo, tenis, atletismo, etc.

ViveSelección ofrece ropa oficial de las selecciones españolas La ropa es una manera de expresar las emociones, los gustos y las pasiones. Esto lo experimentan los aficionados del deporte a nivel mundial, pero en España se vive una gran pasión por las selecciones nacionales. Independientemente de si se trata de ciclismo, atletismo, lucha, triatlón, voleibol o waterpolo, usar la ropa oficial de los jugadores internacionales es una forma de expresar amor, pasión y apoyo por los ídolos del deporte. Poder conseguir ropa original de cada una de estas disciplinas es posible gracias a la innovadora tienda online española ViveSelección.

En el caso de las prendas comercializadas de fútbol y fútbol sala, además de tener el diseño y el logo originales, el proveedor oficial recientemente lanzó al mercado una colección que destaca por su estética y por ser altamente funcional. Confeccionadas con poliéster reciclado de calidad, estas prendas garantizan comodidad, transpirabilidad y gran libertad de movimientos. Estas características son ideales para practicar deporte, para celebrar con entusiasmo y para lucirlas a diario.

También cabe remarcar que el e-commerce ha alcanzado acuerdos con proveedores oficiales que le permiten contar con exclusividad en la distribución e, incluso, disponer de artículos de comercialización exclusiva.

Asimismo, ViveSelección ofrece la colección oficial del Mundial 2022, con la que es posible vivir al máximo el evento más importante del fútbol internacional y lucir la ropa selección española más representativa.

Existen diferentes opciones para hombres, mujeres y niños, así como complementos. En referencia al fútbol sala, existen productos de la más reciente colección para hombre, mujer y complementos, y pronto se completará con nuevas referencias. La empresa también ofrece packs transversales a precios promocionales que no se pueden dejar escapar, los cuales están disponibles en la sección de rebajas.

¿Cómo surge ViveSelección? Juan Carlos Azparren decidió emprender un negocio de venta de ropa oficial deportiva española. Al tener experiencia en el sector de la distribución de mercancías y saber lo apasionados que son los españoles con el deporte, decidió comenzar su negocio.

Aunque existen muchas personas dispuestas a adquirir la ropa y otras mercancías oficiales de sus equipos favoritos, no es fácil conseguirla. El fundador de ViveSelección descubrió que esto se debe a que las marcas que patrocinan los deportes no buscan explotar el mercado de la ropa, tan solo mostrar su imagen y patrocinio.

Debido a esto, uno de sus objetivos fue facilitar a los aficionados el acceso a la ropa de su combinado favorito. Por ello fundó ViveSelección, una página web a partir de la cual no solo difunde información útil, sino que se comercializan productos de diferentes disciplinas, federaciones y niveles. En definitiva, Azparren defiende que el deporte es una pasión que se expresa también a través de la ropa que se usa.



