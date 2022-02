Brutal Show abre su servicio de castillos hinchables a toda España Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 12:39 h (CET)

A la hora de planificar un evento especial, ya sea un cumpleaños, un bautizo o alguna otra fiesta temática, un elemento que no puede faltar son las actividades de entretenimiento para los más pequeños. En este sentido, los castillos hinchables son una gran elección, porque es una buena forma de garantizarles la máxima diversión, al mismo tiempo que desarrollan su musculatura y fortalecen su equilibrio saltando cada vez más alto.

Empresas como Brutal Show, en su propósito por hacer de un evento infantil un día inolvidable, ofrecen un servicio de alquiler de castillos hinchables en toda España. Tienen un gran número de modelos especiales para niñas y niños, debidamente homologados y de calidad avalada, brindando a los padres la tranquilidad de que sus hijos están en una atracción segura.

La diversión está más que garantizada con los castillos hinchables de Brutal Show Brutal Show se ha consolidado como una empresa referente en el sector del entretenimiento en España, esto se debe a que sus servicios están disponibles para todo el territorio nacional, garantizando diversión en cualquier rincón del país.

La empresa dispone de dos tipos de castillos hinchables para alquiler. El primero es el castillo de interior, que se caracteriza por tener una altura reducida pero manteniendo todos los atractivos de un inflable convencional. También, cuenta con una amplia variedad de castillos de exterior de diferentes modelos, con fijaciones resistentes y adaptaciones de seguridad que pueden utilizarse en todo tipo de terreno. Para ofrecer una experiencia más refrescante, ofrecen hinchables acuáticos para piscinas, con cañones de espuma que son una gran opción para pasar un día divertido y diferente.

Todos los castillos hinchables incluyen servicio de montaje y transporte, además de certificados de calidad y seguro de responsabilidad civil. Asimismo, la empresa ofrece, en su página web, paquetes de alquiler ajustados a cualquier tipo de presupuesto, para que todas las personas puedan disfrutar de sus atracciones por un precio accesible.

Un equipo de monitores profesionales cualificados brinda protección a los pequeños Una de las preocupaciones de los padres es que los niños sufran algún tipo de accidente mientras juegan sobre un castillo hinchable. Con Brutal Show, esto ya no será un problema, porque todos sus equipos de entretenimiento vienen acompañados de monitores profesionales que prestan atención a los movimientos de los pequeños, para asegurarse de que disfrutarán de los equipos sin sufrir ningún peligro.

Además de velar por la protección de los menores, la compañía ofrece servicios de animación de eventos infantiles como cantajuegos, talleres interactivos, globoflexia, cuentacuentos, discokids, entre muchas más actividades recreativas. También cuentan con atracciones como toro mecánico, la gran barredora, jumping y parques acuáticos que garantizan el máximo disfrute a los pequeños.

Los momentos divertidos y especiales quedan grabados en la memoria de los niños, por ello, es importante ofrecerles nuevas experiencias que les permitan recrearse y divertirse a lo grande de forma segura.



