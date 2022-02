MERYT Catalysts & Innovation se compromete con el planeta promoviendo un desarrollo sostenible de los procesos químicos Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 12:09 h (CET)

En la actualidad, gran parte de las industrias exploran fuentes de energía renovable o limpia, a la vez que redoblan esfuerzos para disminuir el uso de combustibles fósiles. El cuidado del planeta y la sostenibilidad ambiental son prioridad y, por tanto, los servicios que los promueven son los más buscados por muchas compañías.

En este sentido, MERYT Catalysts & Innovation es una empresa integrada por profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector que se dedica a proveer a distintas industrias, fundamentalmente refinerías y petroquímicas, de catalizadores y tecnologías innovadoras que están en sintonía con el cuidado ambiental y el ahorro energético.

Procesos catalíticos diseñados para garantizar la sostenibilidad ambiental Los catalizadores están involucrados en más del 90 % de los procesos químicos de producción en distintas industrias. La elección del sistema catalítico influye directamente sobre los costes, la rentabilidad y también sobre el impacto ambiental de una empresa. En esta línea, MERYT Catalysts & Innovation, al estar completamente identificada con el crecimiento sostenible del planeta, impulsa el desarrollo de tecnologías y procesos que respetan el medioambiente, reducen emisiones nocivas y significan una ahorro en el consumo de energía.

Con el objetivo de fomentar la sostenibilidad ambiental, MERYT Catalysts & Innovation suministra catalizadores y adsorbentes para mejorar la eficiencia energética de los procesos químicos. Además, la empresa cuenta con el know how necesario para desarrollar el procesamiento de aceites vegetales en unidades de hidrotratamiento y también en plantas de biodiesel y biorefinerías.

Además, MERYT Catalysts & Innovation apoya a sus clientes en el cambio de esquemas de refino a COTC (Crude Oil to Chemicals) y provee de soporte a las nuevas tecnologías relacionadas con el aprovechamiento del CO₂ para su transformación en combustibles y otros compuestos químicos.

Productos químicos respetuosos con el medio ambiente MERYT Catalysts & Innovation provee a distintas industrias de productos químicos de máxima calidad, que son sostenibles para el medioambiente y que significan una mejora en la rentabilidad de sus clientes. Por ejemplo, suministran productos químicos para el proceso de producción del amoniaco y para la producción del óxido de etileno y del monoetilenglicol.

Otra de las áreas de actuación de MERYT Catalysts & Innovation está directamente orientada al ahorro de combustibles en la industria. En este sentido, suministra precalentadores de aire para los hornos, de modo que se consigue un ahorro muy importante de combustible y, en consecuencia, una disminución de emisiones, tanto de CO₂ como de NOx.

Los catalizadores y tecnologías innovadoras suministrados por MERYT Catalysts & Innovation apuntan a mejorar la rentabilidad, ahorrar energía y mejorar el perfil de sostenibilidad ambiental de muchas industrias.



