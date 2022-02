La digitalización de empresas en 2022 y la presencia online de los negocios Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 12:15 h (CET)

El 87 % de las personas busca diferentes informaciones en internet y las compara antes de comprar un bien o contratar un servicio. A su misma vez, el buscador líder, Google, procesa más de 4 mil millones de búsquedas diariamente.

El 74 % de los usuarios nunca pasa de la primera página de los resultados y solo las 3 primeras webs obtienen el 61 % de los clics.

En un mundo en el que la compra y venta están dominadas por estas tendencias, la presencia onlinede los emprendimientos y negocios ha adquirido una importancia radical. Hoy tener una tienda online o negocio digital con un buen posicionamiento SEO es el equivalente a disponer de un local en el centro de la ciudad. Así lo explica el consultor SEO Yago Ramírez de Arellano, especialista en diseño web y SEO local para negocios de calle, ya que no solo los comercios digitales necesitan figurar en la web. En el contexto actual, los negocios físicos también necesitan del SEO para ganar visibilidad y aparecer en el mapa.

La presencia online se traduce en un mayor número de ventas Tener un sitio web propio no significa tener presencia online. Para lograr este objetivo, resulta necesario combinar diseño, funcionalidad y posicionamiento, logrando una sola estrategia. Yago Ramírez de Arellano combina todas estas facetas para llevar a las páginas de sus clientes a otro nivel. La apuesta en el diseño web es por el minimalismo y la agilidad. Todo tiene que ser claro y fácil de usar para que las visitas se transformen en conversiones.

Luego, el posicionamiento SEO provee el empujón necesario para que el negocio prospere. El resultado del proceso, que puede llevar unos meses, es la obtención de tráfico de calidad de forma sostenida, por el que luego no habrá que pagar como sí sucede con el que se consigue a través de avisos publicitarios. Un sitio con tráfico de calidad tiene más clientes y logra más ventas.

La importancia del SEO local para los negocios de calle Hoy en día, las personas que necesitan un producto recurren, en gran medida, a una búsqueda en su dispositivo móvil. Luego escogen a partir de lo que Google les muestra en el mapa cercano a su entorno. Los restaurantes, los talleres, las clínicas, las floristerías y todos los pequeños locales ubicados en una ciudad necesitan aparecer en esas búsquedas para que más clientes lleguen a sus puertas.

Esto significa que por más que un negocio local no tenga página web ni venta en internet, debe prestar atención a su posicionamiento en Google, para lo que es necesario crear y configurar correctamente la ficha de Google My Business.

En el sitio web de Yago Ramírez de Arellano, es posible completar un formulario para que el consultor SEO se ponga en contacto y comience el diseño de una estrategia de presencia online, que dará un impulso a las ventas de cualquier tipo de negocio.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.