La importancia de un menú equilibrado y elaborado en la propia residencia My New House

viernes, 25 de febrero de 2022, 10:47 h (CET)

Hoy en día, los estudiantes universitarios pueden llegar a tener muchas obligaciones a la vez y eso puede suponer dejar en segundo plano aspectos importantes para su bienestar con el fin de cumplir con las obligaciones académicas. La alimentación es uno de estos aspectos, que además no solo perjudica al desarrollo de los estudios sino también a la salud de los estudiantes.

Por esta razón, en la residencia My New House ofrecen un servicio de alimentación diverso y equilibrado, elaborado totalmente a base de comida casera, para cuidar de la salud y el bienestar de los estudiantes universitarios que se alojan en sus habitaciones, ubicadas en el área de Madrid.

Alimentación sana y equilibrada para el desempeño de los estudiantes El ambiente universitario conlleva diversas responsabilidades y para afrontarlas es necesario tener una salud equilibrada. La mala alimentación incide negativamente sobre aspectos como la memoria y la capacidad de concentración, las cuales son fundamentales para el desempeño en las actividades académicas.

También es importante comer con regularidad y en horarios habituales, para mantener equilibrada la digestión, ya que, de lo contrario, el digerir comidas concentradas y en horarios irregulares puede volverse una pesada carga para el cuerpo, que causa somnolencia y dificulta las tareas estudiantiles.

El servicio de comedor de My New House garantiza una alimentación regular, en horarios adecuados, con menú variado y especialmente diseñado para aportar el valor nutricional que los estudiantes requieren para cumplir con sus obligaciones universitarias. En su cocina se elaboran las mejores recetas de comida casera con especial cuidado, no solo en el sabor, sino también hacia la variedad y aporte nutricional de cada plato que forma parte del menú.

¿Qué ventajas ofrece My New House? Los servicios de esta residencia estudiantil abarcan una gama lo suficientemente amplia como cubrir todas las necesidades que el residente pueda llegar a tener. Además del acceso a wifi, los servicios de limpieza, la calefacción y el aire acondicionado, My New House cuenta con múltiples áreas de servicio pensadas para las necesidades de los estudiantes, como el área de fotocopias, la de consignación de valijas e incluso el área de entretenimiento, donde los residentes pueden convivir y relajarse.

Sus instalaciones se ubican en el Parque Empresarial Villapark, por lo que brindan acceso o vías de fácil conexión hacia las principales universidades, centros de estudios y escuelas de negocios de la ciudad. También ofrecen total libertad horaria para los residentes y un servicio de atención personalizada las 24 horas. Además, cuentan con un canal de comunicación directo con padres o familiares del estudiante y un programa de seguimiento para cada residente, a fin de garantizar que todas sus necesidades sean atendidas de forma satisfactoria.



