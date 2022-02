Amplio catálogo de productos de bricolaje de la mano de Bazargran Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 10:42 h (CET)

El bricolaje consiste en actividades caseras de mantenimiento o reparación en albañilería, electricidad, fontanería o carpintería sin la necesidad de solicitar los servicios de un profesional. Para ello, las personas requieren del uso de varias herramientas que permitan realizar el trabajo con éxito.

La tienda online de Bazargran cuenta con más de 20.000 artículos, entre los que se incluyen los productos de bricolaje. Una de sus principales ventajas es el servicio de entrega a domicilio en 24, 48 o 72 horas, sin coste de envío para más de 500 artículos.

Bazargran mantiene acuerdos con las mejores marcas del mercado para garantizar la calidad de sus productos La calidad es uno de los elementos más importantes para garantizar la satisfacción del cliente. Por tal motivo, esta tienda de comercio virtual realiza convenios con las mejores marcas distribuidoras del mercado. En la página web de esta compañía, el cliente tiene a su disposición más de 70 categorías distintas con accesorios para bricolaje.

Para acceder a su compra, los usuarios deben registrarse en la base de datos del sistema para efectuar su compra de forma ágil y sencilla. Cada categoría contiene una serie de filtros que incluyen la marca y el rango de precios para facilitar el proceso de compra. Asimismo, el cliente puede revisar con profundidad los detalles de cada producto para corroborar que cumple con las especificaciones deseadas.

Una atención al cliente enfocada en las necesidades de los usuarios El equipo de ventas trabaja bajo la consigna de mantener la cercanía con el cliente. Pese a tratarse de una compañía grande, su línea de atención ofrece asesoría personalizada, sin necesidad de realizar llamadas costosas o recurrir a páginas que no brindan claridad al proceso.

Como valor adicional, la tienda dispone del servicio de personal shopper, pensado para aquellos clientes que no encuentran su producto de confianza en el catálogo. De esta forma, un asesor se encarga de conseguir el artículo requerido y añadirlo a las opciones, sin ningún coste adicional.

Por otra parte, la retroalimentación es un elemento ponderado por la empresa. Con la intención de mejorar constantemente y dar una experiencia satisfactoria, los clientes tienen la oportunidad de aportar con sus comentarios mediante el buzón de sugerencias.

En el mercado español, esta tienda virtual cuenta con los mejores productos y ofertas en el área de bricolaje. De tal forma, los clientes tienen una variedad de opciones para escoger el artículo que se ajuste mejor a sus necesidades.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.