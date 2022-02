Las ventajas de la red de Desguaces de CAT, por Compramos Tu Siniestro Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 10:24 h (CET)

Las personas con un coche siniestrado, embargado, accidentado o averiado acuden a los especialistas de los desguaces de coches para dar de baja su vehículo y realizar un tratamiento adecuado de sus partes.

En España, los servicios online de Compramos Tu Siniestro ofrecen mayor seguridad al dueño del coche. Su red de desguaces CAT (Centros Autorizados de Tratamiento) cuentan con autorización para recibir vehículos que finalizaron su vida útil, entregar un certificado de destrucción y gestionar la baja definitiva en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Compramos Tu Siniestro está en constante expansión a nivel nacional Al contar con una red autorizada, la empresa de desguace de coches se mantiene en constante expansión. En la actualidad, el servicio opera en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Guadalajara, Málaga y Alicante. Los clientes que se encuentran en dichas ciudades tienen la opción de acceder a una tasación mediante la página web de la empresa.

Realizar el procedimiento de desguace en forma online es una ventaja en relación con otras compañías. El cliente no necesita desplazarse desde su domicilio y perder tiempo valioso en visitar otros establecimientos. Asimismo, al dar de baja definitivamente al coche, el propietario queda exento de cualquier responsabilidad civil o ambiental.

La plataforma de Compramos Tu Siniestro cumple con todos los requisitos legales para llevar a cabo el proceso. Esto garantiza que el tratamiento medioambiental que incluye la separación, descontaminación y extracción de elementos peligrosos, se realiza con los mayores estándares de calidad.

El procedimiento a seguir para realizar el desguace de un vehículo El primer paso es realizar la tasación. Para ello, el propietario debe incluir la matrícula y el código postal en el formulario para que el sistema efectúe el cálculo. Sin embargo, en caso de no sentirse conforme, el cliente tiene la opción de negociar el valor con un tasador, a través de la línea telefónica de la empresa.

Una vez que el cliente acepta el precio, entrega la dirección para recoger el vehículo, sin coste adicional. En cuanto a los trámites para dar de baja el coche, el equipo de Compramos Tu Siniestro brinda asesoría para reunir la documentación necesaria, incluidos el permiso de circulación, la ficha técnica y el documento de identidad del propietario.

Al finalizar el proceso se realiza el pago del importe acordado mediante transferencia bancaria a una cuenta corriente. La segunda opción es recibir el dinero en efectivo al momento de la recogida, siempre y cuando el valor no exceda los 1.000 € y el cliente solicite este método con anticipación.

El servicio de esta compañía ofrece los precios más altos del mercado con muchas facilidades para el transporte del vehículo y los trámites respectivos. Las personas interesadas pueden acceder a una tasación de forma gratuita, tan solo con ingresar sus datos en el sistema.



