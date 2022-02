Los estudiantes opinan sobre Ayuda Universitaria Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 10:13 h (CET)

Para todo estudiante que desea finalizar la etapa formativa de manera correcta, el trabajo final de grado representa una fase sumamente importante.

Ayuda Universitaria es una academia especializada en tutoría, asesoramiento, guía y apoyo en todo el proceso de creación del trabajo para fin de grado, máster y doctorado en todas las disciplinas y especialidades.

Si bien cuentan con un alto porcentaje de estudiantes españoles, también tienen asesorados de todo el mundo que avalan la calidad del servicio con sus opiniones favorables en su página web.

Calidad educativa garantizada El trabajo final de grado o máster, así como una tesis doctoral, requiere la realización de una investigación, proyecto o memoria inédita. En este se integran todos los conocimientos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante los años de estudios realizados. Conociendo la importancia del trabajo escrito, Ayuda Universitaria cuenta con años de experiencia conociendo cada rama del desempeño educativo universitario, para así desarrollar cada trabajo con los requerimientos exclusivos de cada uno de sus estudiantes.

De igual forma, su trabajo cuenta con un 100 % de garantías como la entrega del informe antiplagio y la metodología y enseñanza que han desarrollado en todos sus años de experiencia asesorando a todos los jóvenes universitarios del país. Por esta razón, son los únicos que evalúan públicamente su servicio a través del sistema de estrellas que se muestra en la página web y en Google.

Como muestra de su asesoramiento profesional, la academia fue galardonada con el sello de Oro eKomi. Estaplataforma permite a clientes reales hablar sobre sus experiencias en la contratación de servicios online, cuyo certificado se basa en la retroalimentación de sus estudiantes, con un total de aceptación de 98.41 % de resultados positivos.

Opiniones reales de estudiantes de la academia universitaria Si bien se puede decir mucho sobre la calidad garantizada del servicio de Ayuda Universitaria, las opiniones de sus estudiantes hablan por sí solas:

“A decir verdad, no esperaba que fuera así. Cumplieron con todas mis necesidades y siempre estuvieron muy atentos a cualquiera de mis preguntas. Lo recomendaría al 100 %”.

“Todo me parecía muy bien. Destacar la profesionalidad y atención tanto de mi editor como de mi director de proyecto, quienes, incluso en medio de la ola de coronavirus, mantuvieron los plazos y siguieron adelantando todo sin salir de casa”.

Para conocer los planes de cada especialidad, la academia Ayuda Universitaria tiene un sitio web donde ofrecen toda la información al alcance de todos sus estudiantes, así como también todas las opiniones públicas de cada área educativa.



