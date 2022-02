Las rutinas faciales de Camerina Cosmetics que permiten la triple limpieza Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 09:59 h (CET)

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y cumple con un sinfín de funciones que son vitales. Una piel sana es el reflejo de un cuerpo y una vida saludables. Para que sea así, es necesario, en primer lugar, un buen descanso, evitar hábitos tóxicos y seguir una dieta equilibrada. Además, es muy importante seguir rutinas de cuidado que incluyan la nutrición e hidratación de la piel.

En este sentido, la empresa Camerina Cosmetics ha diseñado una serie de programas completos de cuidados cosméticos con productos de fabricación propia. En particular, el Minibox Modelo 3.0 permite una triple limpieza, para realizar la doble limpieza diaria, y con un plus semanal, la exfoliación.

Los productos de Camerina Cosmetics para una triple limpieza Los boxes producidos y comercializados por Camerina Cosmetics permiten una limpieza profesional que cada persona puede llevar adelante en su casa, como si estuviera en un centro de estética. Es por eso que los distintos productos que integran cada box contienen ingredientes y texturas equilibradas entre sí, de manera que, al seguir distintos pasos, sea posible conseguir un resultado de limpieza integral.

El Minibox Modelo 3.0 Triple Limpieza está diseñado para preparar la piel con un 3 en 1 que apunta a la suavidad, la vitalidad y la luminosidad. Se trata de una rutina especial que dejará la piel limpia y libre de las toxinas que la ensucian día a día.

El primer producto incluido en el box es una crema limpiadora multiacción que se coloca en el rostro, incluyendo los ojos y los labios, el cuello y la zona del escote. Se debe aplicar en seco, esparcirla, mojarse las manos y volver a emulsionar para lograr un efecto similar al del jabón. De esta forma es posible limpiar sustancias de base oleosa, maquillaje, sebo y, también, restos de contaminación y suciedad.

El segundo producto del programa 3.0 es una loción equilibrante descongestiva, la cual viene en spray y se coloca en el rostro con los ojos cerrados, en el cuello y en la zona del escote. Se debe aplicar dos veces, primero 5 pulsos sobre un algodón y luego otros 5 pulsos vaporizados directamente sobre la piel. No hay que retirar, sino dejar secar.

El último producto es un exfoliante renovador celular, el cual se aplica en las mismas zonas que los anteriores y también en las manos. Es el producto que da el broche final al proceso de triple limpieza.

Rutinas faciales de triple limpieza El ritual semanal consiste en la aplicación de los tres productos en un mismo día, una vez a la semana. También es posible utilizar la loción diariamente durante las mañanas, tras lavar el rostro y aplicando la crema posteriormente. La manteca y loción serán utilizadas en la rutina nocturna, momento más importante para la reparación y regeneración, para limpiar a fondo el rostro. El exfoliante queda como refuerzo para ser utilizado una vez a la semana.

Los productos de Camerina Cosmetics, que permiten una triple limpieza facial, son aptos para todas las pieles y su uso se recomienda ante la aparición de los primeros signos de envejecimiento.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.