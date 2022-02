El auge del spinning y sus beneficios, por Behumax Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 09:25 h (CET)

Combinando la intensidad del pedaleo con la resistencia, el spinning es un tipo de ejercicio que cada día tiene un mayor número de seguidores.

Es muy conveniente para practicar en ambientes urbanos porque no requiere mucho espacio y se puede hacer en el interior de casa o apartamento. Además, algunas bicicletas estáticas son plegables, por lo que se puede guardar cómodamente en cualquier estancia sin ocupar apenas espacio.

Una rutina de spinning permite ejercitar partes vitales para la motricidad del cuerpo como los cuádriceps, que son los que permiten la pedaleada. También el glúteo mayor, que es el músculo que se activa para extender la cadera y potencia al ejercicio. Realizar este deporte en una buena bicicleta spinning activa también los tríceps surales y los isquiotibiales.

Beneficios del spinning La tienda online Behumax ha sido testigo del avance que ha tenido la práctica de spinning en toda España. La razón es que la especialidad de este e-commerce es la venta de bicicletas indoor y cintas para correr. Cuentan con toda una gama de bicis spinning para esta práctica fitness de diferentes características capaz de adaptarse perfectamente a la sesión de entrenamiento que se necesite.

Según esta tienda especializada, el auge de esta disciplina se basa en un mayor conocimiento de los beneficios que trae consigo el spinning. Es un ejercicio ideal para personas que están comenzando una vida más saludable porque no hay riesgo de lesiones. Es ideal para combatir el estrés y tonificar el cuerpo, sobre todo la parte baja y los glúteos.

En este mismo orden de ideas también es conocida por sus efectos positivos para las personas que quieren bajar de peso de una manera sana. Este ejercicio igualmente tiene incidencia benefactora de la salud cardiovascular. El spinning sirve también para que la persona se sienta mejor consigo misma por lo que ayuda a la autoestima.

La mejores bicicletas para spinning Los expertos de Behumax dicen que lo esencial para una buena práctica es en primer lugar, contar con una buena bicicleta de spinning para ejercitar, es decir, que se adapte lo mejor posible al ejercicio. De hecho, ellos venden dos tipos de bicicletas indoor, que actualmente se encuentran muy demandas en el mercado, estas son Extreme Fit y Cross Bike. La tienda ofrece tanto bicicletas estáticas como de spinning en varios modelos ajustados a distintas necesidades, capacidades físicas y presupuestos.

En Behumax aseguran que un entrenamiento diario puede comenzar con sesiones de media hora para aquellas personas que quieran comenzar un entrenamiento.Paralos que se encuentren en mejor forma una sesión de 60 minutos diarios será suficiente para activar el cuerpo.

Esta tienda especializada asegura que existe una mayor inquietud en la población en fomentar un nuevo estilo de vida, mucho más sano y menos sedentario. Los productos se basan en combinar la tecnología con el acondicionamiento físico para satisfacer las inquietudes de personas de cualquier edad. Según ellos, el spinning es una manera de promover un ejercicio saludable y sostenible.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.