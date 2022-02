La inauguración de la nueva clínica de medicina estética de Elegansse en Barcelona Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 09:04 h (CET)

El trabajo de los médicos y cirujanos estéticos va dirigido a la restauración, mantenimiento y promoción de la belleza física. Con el deseo de mejorar su aspecto, muchas personas acuden a clínicas buscando los tratamientos que mejor se adapten a sus requerimientos.

En los últimos años, las visitas a estos lugares han aumentado, provocando la apertura de cada vez más establecimientos dedicados a fines de belleza.

Uno de ellos es Elegansse, una clínica de medicina estética con varias sucursales y aspiraciones a extenderse a nuevas ciudades. Actualmente, se preparan para la inauguración oficial de su clínica de Barcelona.

Los servicios de medicina estética de Elegansse En Elegansse disponen de un amplio abanico de opciones quirúrgicas y no quirúrgicas que buscan realzar la belleza de hombres y mujeres. Sus servicios incluyen desde tratamientos sencillos, como el protocolo de limpieza e hidratación de la piel, hasta los más complicados, como miniliposucción corporal. Para llevar a cabo sus procedimientos, emplean las últimas tecnologías, buscando obtener resultados de calidad. Además, todo su personal está altamente cualificado en las diferentes áreas de la medicina estética.

Enfocados en el bienestar integral de sus clientes, además de trabajar en el aspecto físico, ponen a disposición de los clientes los servicios de sus especialistas en nutrición. Estos se encargan de llevar a cabo un estudio nutricional para recomendar dietas personalizadas, en beneficio de su salud. Este es el complemento perfecto para los tratamientos enfocados en la reducción de volumen en zonas correctas y recuperación de la firmeza de la piel.

Por otro lado, la clínica Elegansse cuenta con una tienda donde es posible encontrar una gran variedad de productos para el cuidado de la piel y suplementos alimenticios. De este modo, el paciente no solo puede realizarse tratamientos en la clínica, sino que también podrá cuidar su aspecto desde casa. Además, tienen su propia línea Elegansse para el cuidado facial y corporal.

Se inaugura un centro de medicina estética en Barcelona Con la finalidad de expandir sus servicios a otros rincones de España, el centro médico-estético se prepara para oficializar la apertura de su sede en Barcelona. En esta, los barceloneses podrán tener un acceso completo a todos los servicios ofrecidos por Elegansse. Además, esta es una de las sucursales en las que ejerce la Dra. Carolina Pérez Negueruela, Magister en Medicina Estética y fundadora de Elegansse.

Con más de 20 años de experiencia en el ámbito estético, esta firma ahora cuenta con sucursales en Gavá mar, Santander y Barcelona. Todas ellas con personal cualificado y con formación continua para aplicar las más innovadoras tecnologías de la medicina estética.



