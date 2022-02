AleaSoft: La invasión a Ucrania intensifica la macrovolatilidad en los mercados de energía Comunicae

viernes, 25 de febrero de 2022, 16:19 h (CET) Como se podía esperar, la invasión de Rusia a Ucrania ha provocado un importante aumento en los precios de los mercados de energía y todo apunta a que la situación continuará empeorando en los próximos días. Para España y para el conjunto de Europa es de vital importancia dar más impulso a las energías renovables y al hidrógeno verde para mitigar la incertidumbre que provoca la dependencia energética La macrovolatilidad en los mercados de energía como consecuencia de las tensiones geopolíticas

Los mercados de energía europeos ya han empezado a sentir los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania. Los precios de cierre de los futuros del gas TTF para el mes siguiente en el mercado ICE aumentaron un 51% entre el 23 y el 24 de febrero y los del Brent en el mismo mercado cerraron en 99,08 $/bbl en la sesión del 24 de febrero y superaron la barrera de los 100 $/bbl durante la sesión del 25 de febrero, valores que no se alcanzaban desde principios de septiembre de 2014.

La Unión Europea y Estados Unidos ya han anunciado sanciones económicas y comerciales para Rusia, que es uno de los grandes exportadores de materias primas a nivel mundial. Entre sus exportaciones se encuentran el petróleo y el gas, los combustibles más utilizados como fuentes de energía. Las consecuencias de estas sanciones han tensionado todos los mercados de energía, sobre todo en Europa, donde Rusia es el principal proveedor de gas.

Como consecuencia, los mercados de electricidad también han reaccionado con subidas ante esta situación. En el mercado MIBEL los precios de España del 25 de febrero aumentaron un 17% respecto al día anterior y alcanzaron los 300 €/MWh a las siete de la tarde de ese mismo día, un valor horario que no se alcanzaba desde el 25 de diciembre de 2021. En otros mercados como el francés, las subidas superaron el 30%.

En el mercado OMIP, los futuros de electricidad de España para el próximo trimestre aumentaron un 37% entre el 23 y 24 de febrero. Si se analiza el promedio de los futuros anuales de 2023 a 2032 en ese mismo mercado, el aumento fue de un 3,5%, aunque desde el inicio de febrero el incremento ha sido de un 20%. Debido a la poca liquidez de los mercados de futuros de electricidad, una variabilidad tan elevada, incluso en promedios de diez años, es habitual. Por esta marcada variabilidad, no es recomendable usar los precios de los futuros, que pueden sufrir cambios bruscos de un día a otro, como previsión de precios de mercados a la hora de valorar un PPA (Power Purchase Agreement).

Otro hecho significativo en este contexto de incertidumbre y macrovolatilidad es que, según datos de Enagás del 24 de febrero, en la interconexión gasística VIP Pirineos que conecta a España con Francia, el flujo estaba funcionando en el sentido de exportar gas a Francia, cuando habitualmente funciona en el sentido contrario.

Los datos expuestos hasta ahora son solo un resumen de lo sucedido en el primer día de la invasión, pero todo indica que la situación puede empeorar aún más en los próximos días y añadir más incertidumbre a la macrovolatilidad que han estado experimentando los mercados de energía europeos en los últimos meses.

¿Cómo mitigar los efectos de la macrovolatilidad y los conflictos geopolíticos en los mercados?

Unos de los grandes perjudicados de los precios altos y de la macrovolatilidad en los mercados de energía son los grandes consumidores y los electrointensivos, para los que cada vez es más urgente contar con herramientas que les permitan asumir los costes de la energía, como un PPA o la opción del autoconsumo.

A nivel de país, esta situación demuestra la necesidad imperiosa de ser energéticamente independientes, aprovechando el recurso solar y eólico disponible en España para generar electricidad con energías renovables. Aprovechar esas energías renovables para generar hidrógeno verde y de esa forma pasar de importar a exportar energía. El Estado debe priorizar todos estos temas poniendo más recursos para facilitar e incentivar más los proyectos y darle impulso a la fotovoltaica y la eólica. Además, se deben eliminar las barreras administrativas que están ralentizando actualmente el desarrollo de los proyectos renovables, dedicando más recursos para facilitar las gestiones. Y, dado que el futuro está en estas tecnologías, tanto España como Europa deberían impulsar la fabricación del equipamiento de toda la cadena de la industria renovable en territorio europeo.

Son objetivos ambiciosos, sí, pero los efectos que se están viviendo como consecuencia de la necesidad de importar energía de terceros países deberían servir de incentivo para planificar y trabajar en aras de un futuro donde España y el conjunto de Europa estén menos expuestos a los conflictos geopolíticos.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa y la financiación de proyectos renovables

El análisis de la macrovolatilidad de los mercados de energía y de su evolución será uno de los temas que se abordará en el próximo webinar de AleaSoft Energy Forecasting, que se llevará a cabo el 17 de marzo. En el webinar también participarán ponentes de la consultora EY, que analizarán las principales novedades en la regulación del sector energético español, la financiación de proyectos de energías renovables, la importancia de los PPA y el autoconsumo y las principales consideraciones a tener en cuenta en la valoración de carteras.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/invasion-ucrania-intensifica-macrovolatilidad-mercados-energia/

