Yann Breteau, que tiene pérdida auditiva del 70% en un oído y del 50% en otro, enseña esgrima a más de 100 alumnos en el club 100Tolos de Coruña, recibe ayuda de su audioprotesista en la distancia gracias a la tecnología de sus audífonos para superar su problema de acúfenos y para que la tecnología de sus audífonos le ayude a adaptarse perfectamente a sus cambios constantes de entorno sonoro. En un mundo cada vez más ruidoso, 430 millones de personas conviven con algún grado de pérdida auditiva El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Audición. En un mundo cada vez más ruidoso, 430 millones de personas conviven con algún grado de pérdida auditiva. Para 2050, se prevé que este número sea de casi 2.500 millones de personas (1). El envejecimiento de la población y el aumento de la contaminación acústica son posibles razones, pero no es solo una cuestión de 'edad'. Más de mil millones de adultos jóvenes corren el riesgo de sufrir una pérdida auditiva evitable y permanente (1).

Los vínculos entre la pérdida auditiva no tratada y la demencia están demostrados científicamente (2). Y sólo 1 de cada 5 personas que podrían beneficiarse de los audífonos realmente los usa, lo que hace que muchos se pierdan los sonidos de la vida, la comunicación y la socialización (1).

Lamentablemente, las personas tardan un promedio de 10 años en buscar un diagnóstico y atención auditiva (3). La pérdida auditiva no tratada puede afectar la salud física y mental y provocar un mayor aislamiento social, soledad y depresión (6); fatiga aguda o crónica (7); problemas de relación (8) y dificultades en el trabajo (9).

La pandemia de Covid-19 ha afectado a la forma de conectarse con los demás. El uso de mascarillas hace que sea aún más difícil escuchar el habla de otras personas. Por eso, personas de todo el mundo valoran aún más las relaciones sociales.

¿Cómo puede beneficiar el uso de audífonos a personas con pérdida auditiva?

Usar audífonos tiene muchos beneficios, como la mejor comunicación y conversaciones, incluso en situaciones de ruido, el impulso de la autoimagen y la confianza, la mejora de la vida social y la salud mental, el sentirse más saludable y menos fatigado y mejoras en las relaciones y en el trabajo.

La última tecnología auditiva ofrece un sonido verdaderamente natural a las personas con pérdida auditiva, individualizado para los oídos únicos de cada persona y situaciones cambiantes, y respaldado por un cuidado conveniente, incluso en la distancia o comodidad del hogar de los pacientes.

Pero sólo las cifras, no lo dicen todo. Yann Breteau tiene una pérdida auditiva del 70% en el oído derecho y del 50% en el izquierdo. A consecuencia de su pérdida, también padece tínnitus, o acúfenos, un molesto pitido en el interior de los oídos, sin causa física determinada para cuyo tratamiento necesita terapia. Se adaptó sus primeros audífonos en Madrid. Avatares de la vida lo condujeron a Coruña, donde se ha establecido como profesor de esgrima del club 100Tolos. Allí, imparte clases hasta 100 alumnos de todas las edades a los que enseña el noble arte de la espada.

Yann es una persona activa y comprometida. Frecuenta reuniones sociales, da clases de esgrima a personas con discapacidad, en la cárcel, y le gusta viajar en moto. Su ritmo de vida, conectado y en movimiento, le hace experimentar ambientes sonoros muy distintos cada día. Las salas de esgrima suelen ser ambientes muy ruidosos, con eco, en los que el choque de las armas y el uso de caretas y mascarillas hacen que escuchar no sea tarea fácil. Pero Yann tiene que hacerlo para enseñar a sus alumnos. Para corregirles y sacar todo su potencial necesita comunicarse con ellos. Necesita escucharlos. El ambiente sonoro del resto de lugares donde imparte clase, no tiene nada que ver con el del club.

La tecnología de sus audífonos puede ayudarle más, dependiendo de cada situación sonora. Por eso, Yann lleva a su audioprotesista en el bolsillo. Cuando necesita un cambio de terapia con el tinnitus, va a llevar a cabo un viaje en moto, o va a dar clase en un nuevo lugar, se pone en contacto con el profesional de la audición que lleva su caso, que le adapta en remoto sus audífonos para no perderse un detalle sonoro en ningún ambiente. Yann recibe los ajustes de ecualización en su móvil, y solo tiene que aceptarlos para que los audífonos se adapten a la nueva situación sonora. Por eso, le gusta decir que ha sido “tocado” por sus audífonos.

“9,4 millones. Esa es la cantidad de personas a las que ayudamos a escuchar mejor en 2021 con las soluciones auditivas ReSound y nuestro sonido natural. Miro hacia adelante para ayudar a más personas en todo el mundo este año”, dice Gitte Aabo, directora ejecutiva y presidenta de GN Hearing.

