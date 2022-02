Ventajas del servicio privado de ambulancias, por AMBULANCIAS MARINA Comunicae

viernes, 25 de febrero de 2022, 14:55 h (CET) Gracias al Servicio de Ambulancias Privadas, es posible garantizar la seguridad y la tranquilidad en cualquier ocasión, con la presencia de coches y vehículos médicos equipados con dispositivos modernos y sofisticados y personal cualificado Las ambulancias están disponibles para prestar servicios de emergencia cualquier día del año, las 24 horas del día, para cubrir eventos con una clínica móvil de primeros auxilios, y para trasladar a los enfermos, discapacitados, ancianos, autosuficientes y no autosuficientes.

El servicio de transporte se realiza con autorización regular de la región, en condiciones de absoluta comodidad, higiene y seguridad.

Transporte de inválidos y discapacitados para particulares y centros sanitarios

El servicio de ambulancias privadas se dirige a los usuarios privados que necesitan utilizar personal y vehículos especializados para transportar a discapacitados graves, enfermos y ancianos en cualquier situación.

El traslado puede estar relacionado con el alta hospitalaria, el traslado de un centro sanitario a otro, para llegar a un lugar de vacaciones o a cualquier otro lugar.

Las ambulancias están equipadas con sofisticados y modernos instrumentos médicos para garantizar una atención integral en cualquier situación: monitores, desfibriladores, oxígeno y equipos de reanimación.

El equipo de personal está formado por trabajadores sanitarios que tienen cualificaciones periódicas y suelen asistir a cursos de desarrollo profesional y formación continua.

El servicio de transporte de inválidos también atiende a los pacientes en diálisis o que necesitan acudir periódicamente a un centro sanitario para recibir fisioterapia, quimioterapia, rehabilitación, pruebas clínicas y diagnósticas, visitas de especialistas y revisiones periódicas.

En todos estos casos, y en cualquier otra situación, los traslados pueden planificarse con antelación, evitando la necesidad de realizar llamadas individuales.

Los vehículos están equipados con todas las comodidades y disponen de un sistema de calefacción y aire acondicionado para proporcionar una temperatura agradable tanto a los pacientes como a sus acompañantes, incluso en el caso de que haya que realizar largos desplazamientos.

Atención médica en eventos

Gracias a una flota de vehículos y coches médicos equipados para prestar primeros auxilios, el servicio de Ambulancias Privadas puede asistir a eventos públicos de todo tipo, desde competiciones deportivas hasta espectáculos al aire libre o teatrales, desde congresos hasta festivales callejeros y eventos religiosos.

La actividad consiste en una clínica médica y un servicio de primeros auxilios especializado, con la intención de intervenir con prontitud y con la máxima profesionalidad en todas las situaciones de emergencia: accidentes, lesiones o enfermedades. Las ambulancias están totalmente equipadas para realizar tratamientos médicos de primeros auxilios y transportar a los pacientes al hospital más cercano si es necesario.

La presencia de una ambulancia es esencial en cualquier evento público, pero también puede estar disponible para prestar servicio en obras u otras áreas de trabajo, restaurantes, instalaciones deportivas y centros de conferencias.

En cualquier contexto con un gran número de personas, la cobertura médica es esencial para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los participantes y permitir que el evento se desarrolle sin problemas.

Durante el servicio de primeros auxilios, siempre está presente un médico, asistido por un equipo de personal sanitario y de enfermería especializado, capaz de atender cualquier situación de emergencia.

Transporte especializado para pacientes de diálisis

Los pacientes en diálisis, especialmente los ancianos o los niños, requieren cuidados y atención especiales, así como exámenes y revisiones médicas periódicas.

El servicio de ambulancia privada está disponible para transportar a los pacientes de diálisis al hospital en el que están siendo tratados, para llevarlos de vuelta a sus hogares y para acompañarlos durante los numerosos exámenes y pruebas clínicas a las que tienen que someterse regularmente.

El servicio de transporte de pacientes en diálisis funciona todos los días del año y se realiza en coche sanitario o en ambulancia, según el estado físico y la edad del paciente.

Los pacientes de diálisis están acompañados por profesionales sanitarios y enfermeros experimentados. El tratamiento de diálisis es necesario para quienes padecen una insuficiencia renal grave a fin de garantizar la correcta depuración de la sangre, y debe llevarse a cabo con regularidad, en algunos casos incluso a diario.

El servicio de ambulancias privadas ofrece a los pacientes no sólo un alto nivel de profesionalidad, sino también un ambiente cómodo y relajado, estableciendo una relación amistosa, y permitiéndoles llevar una vida normal, gracias a la puntualidad y profesionalidad con la que se lleva a cabo el traslado al hospital, limitando el tiempo necesario al mínimo.

El mismo servicio se ofrece a los pacientes sometidos a quimioterapia, radioterapia, fisioterapia y rehabilitación.

Servicio de transporte para personas mayores y discapacitadas

Además de la disponibilidad de ambulancias privadas, se ofrece un servicio de transporte para personas mayores, discapacitados y personas con dificultades para caminar, incluso temporales, que necesitan ser movilizadas en silla de ruedas.

En estas situaciones, los pacientes tienen serias dificultades para viajar en coches y vehículos tradicionales, pero al mismo tiempo no requieren un transporte asistido en ambulancia.

Se trata de pacientes con un estado de salud estable y, a menudo, discreto, que no requieren asistencia médica en una ambulancia, pero que aun así deben ser tratados adecuadamente. El servicio de transporte se realiza con vehículos diseñados para el traslado de personas discapacitadas, minusválidas y ancianas que no pueden caminar, y que garantizan estrictas condiciones de higiene, comodidad y seguridad tanto para los pacientes como para sus cuidadores.

Los vehículos están equipados con una plataforma para sillas de ruedas, cochecitos o cunas, asientos cómodos y seguros y aire acondicionado, para proporcionar un ambiente agradable incluso en los viajes largos.

El conductor de la ambulancia traslada a los pacientes y está capacitado para asistir a los viajeros durante el embarque y el desembarque, pero aun así es posible solicitar la presencia de uno o más operarios, junto con los familiares.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.