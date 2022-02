Marketing y ventas, una de las profesiones más demandadas por las empresas según Multiply School Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 18:18 h (CET)

Persiguiendo el objetivo de lograr transacciones comerciales en un ambiente tan difícil como el actual, la demanda de profesionales ligados al marketing ha aumentado un 60% en España desde el inicio de la pandemia en 2020.

Sin embargo, para aumentar las ventas de un negocio no basta con tener un experto en mercadeo. Cada empleado debe optimizar sus funciones para mejorar las campañas y la obtención de clientes. Es por ello que el centro Multiply School ofrece una formación de empresas que promete ayudarlas a alcanzar sus objetivos.

Las profesiones más buscadas por las empresas hoy en día Aunque no todas las compañías funcionan igual, algunos puestos de trabajo coinciden en los negocios. Entre las vacantes más demandadas destaca la figura de director de Growth Marketing, quien elabora estrategias sostenibles, rentables y expansibles para que una empresa crezca.

Otro perfil muy solicitado en la actualidad se refiere al de Digital Project Manager. Esta labor resulta útil para los negocios que comenzaron en el mercado convencional y que necesitan empezar a darse a conocer en la virtualidad. El trabajador suele encargarse de digitalizar la información y los servicios de la compañía.

A pesar de que algunas empresas requieren especialistas en la publicidad tradicional, la mayoría prefiere la contratación de expertos en el comercio digital debido a la visibilidad que permite internet. Por ese motivo, la cantidad de personas que hacen cursos o másteres de marketing y ventas se ha incrementado de manera considerable.

Formación en redes para conectar con nuevos clientes Para lograr ser contratado en uno de estos puestos de trabajo, el solicitante debe estar muy bien preparado. Es por ello que el centro educativo Multiply School ofrece un programa de marketing y ventas para los profesionales que quieren avanzar en su carrera. El objetivo es convertirlos en líderes generadores y capaces de hacer campañas multiplataformas.

La escuela también brinda una formación para empresas, enfocada en los trabajadores. El propósito principal es enseñarles a utilizar redes sociales como LinkedIn para conectar con nuevos clientes de manera rápida y efectiva. Ambos planes se concentran en sensibilizar la interacción entre los creadores y los consumidores.

Las ofertas de trabajo relacionadas con el marketing y las ventas pueden llegar a ser muy atractivas, especialmente por el dinamismo del trabajo y los sueldos. En ese sentido, se espera que la oferta y la demanda sigan creciendo con el paso del tiempo, sobre todo por la digitalización del comercio en el panorama moderno.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.