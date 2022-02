COSITAL Albacete homenajea a dos secretarios recién jubilados Comunicae

viernes, 25 de febrero de 2022, 14:27 h (CET) Son Matilde Valentín, quien ha desarrollado su carrera profesional como secretaria-interventora en Balazote, y Carlos Utrilla, que ha desarrollado su labor en diversos ayuntamientos y últimamente en la Diputación Provincial de Albacete en el departamento de asistencia técnica a municipios y como coordinador del servicio Como tiene por costumbre, COSITAL Albacete homenajeó en su última asamblea provincial a los secretarios, interventores y tesoreros que se han jubilado en 2021.

En la Asamblea, los homenajeados fueron dos, Matilde Valentín, quien ha desarrollado su carrera profesional como secretaria-interventora en Balazote, y Carlos Utrilla, que ha desarrollado su labor en diversos ayuntamientos y últimamente en la Diputación Provincial de Albacete en el departamento de asistencia técnica a municipios y como coordinador del servicio de ATM.

Fernando Izquierdo, presidente de COSITAL Albacete, les hacía entrega de una placa conmemorativa, en agradecimiento de su trayectoria profesional, y les daba las gracias en nombre del colectivo por sus largos años de servicio y de trayectoria impecable.

Matilde Valentín aprobó la oposición en el año 1979, por lo que ha ejercido la profesión durante 42 años. En sus palabras, tras recibir la placa y el aplauso de los compañeros, reivindicó la labor de los secretarios, tesoreros e interventores en los pueblos pequeños, “puesto que, desde el punto de vista profesional, estamos solos en el ejecución de la parte más técnica de la administración local. Somos como suele decirse, especialistas de lo general”, decía. Para Matilde Valentín, “ha sido un honor el tiempo que le he dedicado a esta profesión, con la que, además, he intentado colaborar a la mejora del ejercicio de nuestra profesión desde el punto de vista legislativo”.

Por su parte, Carlos Utrilla dio las gracias a los presentes por el aplauso, e hizo un alegato de la profesión, “que siempre debe tener como fin último prestar el mejor servicio a los ciudadanos, independientemente de dónde vivan”. Además, también tuvo unas palabras de reconocimiento hacia la labor que los/as compañeros/as interinos/as han desarrollado en la provincia durante los últimos años, ya que sin ellos, no se hubiese podido garantizar el desempeño de la Secretaría-Intervención en muchos Ayuntamientos que por diversas circunstancias con han podido contar con habilitados/as nacionales.

