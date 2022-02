El caldo ecológico con mayor cantidad de colágeno, ¿por qué es tan importante? Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 18:15 h (CET)

Con la llegada del frío, los caldos se convierten en uno de los platos más apetecibles. Sin embargo, en los últimos años, debido a la expansión de los alimentos procesados, los precocinados y la comida rápida, muchas personas optan por soluciones rápidas, que suelen resultar poco saludables y con importantes desequilibrios nutricionales.

Ante esta situación, Ketonico ha creado una receta de caldo de huesos única en Europa que aporta una gran cantidad de nutrientes y colágeno, sin carbohidratos y perfecta para una dieta cetogénica. Se trata de un producto orgánico y ecológico, libre de toxinas y hormonas, cocinado a partir de huesos de vacas alimentadas exclusivamente con pasto. Además, es fácil de cocinar y su formato es práctico e ideal para llevar.

Caldo saludable y ecológico El caldo Keto ecológico en gel de Ketonico no contiene los tóxicos de herbicidas, hormonas ni antibióticos dañinos que suelen encontrarse en los alimentos no orgánicos. Desde la start-up se aseguran de ofrecer el caldo Keto más limpio y saludable del mercado, con vacas alimentadas de hierba ecológica y sin pesticidas, criadas al aire libre y con certificado ecológico.

Los huesos de ganado ecológico se cuecen en agua durante un mínimo de 24 horas, agregando algún elemento ácido, como vinagre de sidra de manzana o jugo de limón, para extraer todos los aminoácidos. Además, se añaden especias y hortalizas como cúrcuma, jengibre, zanahoria y cebolla. Por último, se filtra y refrigera para crear un caldo gelatinoso, sabroso y saludable.

El resultado es un alimento orgánico repleto de nutrientes, aminoácidos y colágeno, siendo el caldo con mayor cantidad de proteína de colágeno del mercado. Este elemento clave mejora la elasticidad de la piel, potencia la función cognitiva del cerebro y favorece la salud intestinal.

¿Qué beneficios tiene la receta? Una de las principales funciones de las dietas Keto es la pérdida de peso. El caldo de huesos sacia el apetito aportando una cantidad muy baja de calorías, mantiene la masa muscular, estimula la pérdida de tejido adiposo y ayuda en la eliminación de toxinas del cuerpo. Además, estimula la reparación de la pared intestinal, un elemento clave para la salud del sistema inmunológico.

También es un producto antienvejecimiento gracias al colágeno, que aporta grandes beneficios para el cabello, la piel, los dientes, las uñas y los huesos. Esta proteína ayuda a fortalecer y reconstruir los tejidos de las articulaciones, a prevenir y reparar lesiones y a obtener un sueño reparador y profundo.

Salud y calidad de vida con Ketonico La start-up Ketonico ofrece los productos y servicios más innovadores en el estilo de vida bajo en carbohidratos y rico en grasas. Sus clientes pueden elegir entre más de 30 productos, suplementos y sustitutos alimentarios, así como consultas online y packs. En las recetas de sus alimentos solo incluyen ingredientes de primera calidad y con Certificado Keto.

Fundada por tres empresarios con sede en Ibiza, Ketonico es una marca registrada de Ketonico Healthy Foods S.L (empresa registrada en Barcelona) que trabaja con más de 100 socios y proveedores en todo el mundo. Se trata de la primera empresa en Europa con productos Keto-Certified. Su experiencia se ofrece online a través de la web y sus redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.