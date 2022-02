"La mayoría de peatones atropellados por un patinete no recibirán ninguna indemnización" Comunicae

viernes, 25 de febrero de 2022, 14:15 h (CET) El abogado Albert Ferré valora los datos de siniestralidad de Barcelona, que demuestran que los accidentes de bicicletas y patinetes casi se doblan en un año en la capital catalana pero, como advierte el experto en accidentes de tráfico, ya que no es obligatorio disponer de un seguro para patinetes y bicicletas eléctricas, las víctimas de estos accidentes quedan desprotegidas. Las indemnizaciones pueden oscilar entre los 1500€ y los 200.000€ Los accidentes de bicicletas y patinetes eléctricos han sido los que más se han incrementado en el último año en Barcelona. Así lo han indicado las autoridades municipales al presentar su último informe sobre siniestralidad en la ciudad. Si en el 2020 se registraron 478 siniestros, el año pasado casi se dobló la cifra hasta los 750. En consonancia, el número de denuncias puestas por la Guardia Urbana también aumentó en un 119% respecto al 2020 llegando hasta 18.600 multas a usuarios de vehículos de movilidad personal.

Albert Ferré, CEO del despacho Ferré - Abogados de personas, con más de 30 años de experiencia ayudando a personas que han sufrido accidentes de tráfico, ha querido alertar de uno de los aspectos del incremento de siniestralidad vinculada con patinetes y bicicletas eléctricas en la ciudad de Barcelona. "La mayoría de peatones atropellados por un patinete no recibirán ningún tipo de indemnización" ha asegurado el abogado, que se ha lamentado de "la desprotección" en la que quedan las víctimas en estos casos.

Y es que patinetes y bicicletas eléctricas no tienen seguro y, por tanto, sus propietarios deben asumir íntegramente los costes de indemnización en el caso de un accidente. El abogado especialista en atención a personas víctimas de accidentes de tráfico ha querido alertar de que “los costes de una indemnización en una situación de atropello de este tipo pueden oscilar mayoritariamente entre los 1.500€ hasta más de 200.000€ según la gravedad del caso”.

"No hay suficiente conciencia del riesgo de que uno toma circulante en patinete por una ciudad", asegura el abogado, quien hace la comparativa con el servicio municipal de bicicleta compartida de la capital catalana. "Si circulas con una bicicleta de Bicing sí que hay un seguro que podría llegar a cubrirte parte de los costes del accidente" pero en el caso de un patinete eléctrico particular "no se da este caso".

Los elevados costes de indemnización por este tipo de accidentes se podrían evitar "con sólo 20 € al año" contratando un seguro, ha comentado el abogado Albert Ferré.

Más sobre Albert Ferré

“Ferré - Advocats de persones” es un despacho con orígenes en 1992 y que se especializó desde su nacimiento en la atención a personas afectadas por accidentes de tráfico y accidentes laborales. El equipo del despacho está formado por más de 20 profesionales expertos en ámbitos legales, médicos y psicológicos. Actualmente, Ferré - Abogados de personas atiende casos en Barcelona, ​​Gerona, Lérida, Tarragona, Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca.

