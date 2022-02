Marta Vall-llossera Ferran asume la presidencia del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España Comunicae

viernes, 25 de febrero de 2022, 13:59 h (CET) El pleno del 24 de febrero de 2022 ha ratificado la proclamación de la candidatura del equipo de gobierno de Vall-llossera al no haberse presentado oposición. El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha desea a la nueva presidenta, al frente de su equipo de gobierno un fructífero mandato, en el convencimiento pleno de que pondrán en valor la profesión y la defenderán en todos los foros, una labor para la que cuentan con el apoyo incondicional del COACM Marta Vall-llossera Ferran (Lleida, 1962) se convierte en la primera mujer en ocupar la presidencia del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España CSCAE). Así lo ha ratificado la mesa de consejeros y consejeras en el pleno ordinario celebrado este jueves 24 de febrero, al no haberse presentado ninguna otra candidatura al proceso electoral extraordinario abierto a causa del fallecimiento de Lluís Comerón el pasado mes de enero. La mesa de consejeros y consejeras valida de esta forma la propuesta de estabilidad y continuidad planteada por el equipo de gobierno presentado por Vall-llossera, ofreciendo su apoyo a todos los proyectos y retos abiertos en la anterior etapa. La presidenta del CSCAE y su equipo ocuparán de esta forma los cargos de gobierno de la institución durante el mandato 2022- 2025.

Marta Vall-llossera ha comenzado el acto de toma de posesión recordando la figura de Lluís Comerón, a quien ha agradecido la oportunidad de trabajar a su lado durante los años pasados, "nos queda de él su inmensa labor que con tanta ilusión y trabajo transmitió lo largo de los años, su generosidad, carácter amable y la complicidad que compartía con todos". En su discurso, la presidenta del CSCAE ha querido agradecer en nombre de todo el equipo de gobierno el apoyo recibido por la mesa de consejeros/as a la candidatura que presentada: "planteamos un trabajo conjunto, un trabajo colegial entre todos y para el que sobre todo contamos con la mesa de consejeros/as unida en la consecución de objetivos comunes". Vall-llossera ha finalizado su discurso señalado que "debemos seguir los proyectos impulsados por Lluís, dando continuidad al trabajo realizado y haciéndolo crecer ya que, tras ellos, vendrán nuevos proyectos y nuevos retos, por lo que seguiremos con todo el empeño e ilusión".



La candidatura de Marta Vall-llossera continuará con el proyecto de liderazgo y renovación que el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos inició con su anterior presidente para trasladar a la sociedad la importancia de la arquitectura como bien de interés general y, entre sus acciones más inmediatas, se encuentran el ofrecer a los arquitectos y arquitectas el máximo apoyo para el aprovechamiento de los fondos europeos #NextGeneration aplicados a rehabilitación, apoyar la tramitación parlamentaria de la propuesta de Ley de Calidad de la Arquitectura y del Entorno Construido, afrontar el reto del cambio climático y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante las acciones sectoriales del Observatorio 2030 del CSCAE y poner a España en el centro del debate global sobre el acceso a una vivienda digna con el Foro Internacional UIA 2022 Affordable Housing Activation: Removing Barriers que se celebrará en Madrid en el mes de mayo.

“El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha desea a la nueva presidenta, al frente de su equipo de gobierno, un fructífero mandato, en el convencimiento pleno de que pondrán en valor la profesión y la defenderán en todos los foros, una labor para la que cuentan con el apoyo incondicional del COACM”, señala Elena Guijarro, decana del COACM. Asimismo, y como ella misma experimentara en 2018 con el decanato del Colegio castellano-manchego, Guijarro subraya que Vall-llosera sea la primera mujer en asumir la presidencia del CSCAE. “A las puertas del 8M, también por ello Marta cuenta con mi apoyo, en este caso como mujer al frente de una gran responsabilidad”, termina la decana.

"Desde nuestra candidatura planteamos un trabajo conjunto para la consecución de los objetivos comunes de la profesión y contamos para ello sobre todo con la mesa del pleno de consejeros/as. Asumo con ilusión y responsabilidad el nuevo cargo contando con el equipo de gobierno y dando continuidad a los importantes proyectos iniciados. Quiero agradecer a la decana del COACM el apoyo brindado para poder dar continuidad a todos los proyectos iniciados, a los que vendrán y a los nuevos retos que abordaremos con empeño e ilusión. Quisiera mandar un afectuoso saludo a los compañeros de Castilla-La Mancha. Continuaremos trabajando en la línea de colaboración estrecha que hemos mantenido hasta ahora", señala por su parte Marta Vall-llossera Ferran.

La candidatura a la presidencia del CSCAE presentada por Marta Vall-llossera se completa con la propuesta de Laureano Matas, como secretario general; Juan Antonio Ortiz, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, como vicepresidente primero; Moisés Castro, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, como vicepresidente segundo; y María José Peñalver, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, como tesorera. Todos, a excepción de la incorporación del decano de Cantabria, repiten en este mandato, han trabajado los años anteriores en todos los proyectos y, ahora, ofrecen una sólida propuesta para asegurar la continuidad política.

Marta Vall-llosera Ferran es Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Ha ejercido el cargo de decana del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares desde el año 2015 hasta 2022, fecha en la que asume la presidencia del CSCAE. Entre los años 2018 y 2021 ocupó el cargo de vicepresidenta primera en el equipo de gobierno de Lluís Comerón.

Creado en 1931, el CSCAE es el organismo que reúne a todos los colegios de arquitectos de España para la defensa de la Arquitectura y la consecución de los fines de interés común general. Representa a los colegios y a los más de 47.000 profesionales que ejercen la Arquitectura de forma colegiada en nuestro país ante las corporaciones públicas y privadas y ante los organismos internacionales.

La presidencia de la institución, entre otras funciones, asume en todo momento la representación unitaria de la profesión, convoca, preside y ordena las sesiones del pleno de consejeros y consejeras y de la Asamblea General, vela por el debido cumplimiento de los acuerdos, adopta las disposiciones urgentes que sean necesarias y realiza cuantas otras le encomiende el pleno.

