Estudia Seguro explica los requisitos para estudiar en España

jueves, 24 de febrero de 2022, 17:44 h (CET)

Estudiar en el extranjero es una oportunidad para disfrutar de una experiencia única a través del aprendizaje, además, permite conocer diferentes culturas, con el objetivo de prepararse para cumplir un propósito o meta.

Un destino que brinda grandes oportunidades, en la actualidad, es España, ya que cuenta con importantes centros educativos y universitarios, así como también con docentes que ofrecen una educación que forja líderes para el futuro. Una empresa que brinda asesoramiento para aplicar a oportunidades de estudio en el país europeo es Estudia Seguro, con una plataforma que cuenta con los recursos para iniciar el proceso y conocer los requisitos para estudiar en España.

Los estudiantes latinoamericanos cuentan con una oportunidad de crecimiento España abre las puertas de sus casas de estudio a estudiantes latinoamericanos, con diferentes oportunidades, tanto en instituciones privadas como públicas. Así mismo, el país europeo ofrece grandes beneficios para completar estudios de bachillerato e iniciar una carrera universitaria. Siendo un lugar que ofrece calidad de vida y un sistema educativo posicionado a nivel mundial.

Uno de los grandes beneficios que otorga el visado de estudiante en España a latinoamericanos es que da la oportunidad de trabajar 20 horas a la semana e incluso jornadas completas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tiempo de trabajo está determinado por el plazo del visado. También las empresas buscan experiencia en sus espacios laborales, por lo que, en ocasiones, los sueldos a jóvenes están por debajo de un salario normal.

Becas para estudiantes extranjeros en España Existen diferentes instituciones en España que dan la oportunidad a estudiantes en diferentes especialidades, por esta razón, hay que tener en cuenta que muchas de las becas que ofrecen las instituciones están reservadas a extranjeros que residen en el país. A pesar de eso, la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo brinda oportunidades anuales en estudios de postgrado a extranjeros. Para acceder a ellas, se debe hablar español, no tener más de 35 años y ser mayor de edad.

Antes de optar por una opción, se deben conocer todas las oportunidades que existen, tanto en universidades como en área de estudio, es por eso que contar con una asesoría es esencial para saber cuáles son los requisitos legales, así como académicos. Los beneficios que brindan las becas a estudiantes extranjeros cuentan con una ayuda mensual para alojamiento, manutención y seguro médico (no farmacéutico).

Estudia Seguro conoce todas las áreas que ofrece el mercado español y que se adaptan a cada estudiante.



