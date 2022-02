50 trucos para conseguir un cliente premium, por CEO Sphere Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 17:43 h (CET)

En el mundo empresarial es necesario crecer, consolidarse y ampliar la idea de negocio a más mercados.

Conseguir clientes no es tarea sencilla, pero con una estrategia adecuada puede realizarse en menor tiempo del que se cree.

En ese sentido, es conveniente encontrar ideas que contribuyan en la consecución de los logros planteados. CEO Sphere, fundada por Alek Angelov y Robbie Murray se centra en brindar un conocimiento empresarial simplificado. Se trata de una iniciativa que ha logrado ser un referente en el sector debido a sus contundentes resultados. Su estandarte es ofrecer habilidades comerciales críticas con una guía especializada y precisa a precios competitivos y accesibles.

Conseguir un cliente premium de la mano de CEO Sphere Existen muchas dinámicas y metodologías que prometen lograr un crecimiento comercial exponencial, pero no todas resultan adecuadas ni correctas. Los creadores de CEO Sphere, Alek Angelov y Robbie Murray, han ideado una guía denominada “50 trucos para conseguir un cliente premium” cuyo objetivo es ayudar a obtener el primer o próximo cliente premium de cualquier emprendedor o empresario de una forma rápida y factible en el menor tiempo posible.

Esta pretensión se basa en años y años de trabajo de los dos profesionales que han logrado atraer, convertir y llegar a una extraordinaria cantidad de clientes gracias a sus capacidades, conocimientos y experiencia. Tener un cliente que pague cantidades de cinco cifras, parece complicado, pero no lo es cuando se tiene un plan adecuado y orientado hacia el éxito. La guía “50 trucos para conseguir un cliente premium” puede obtenerse gratuitamente en la web de CEO Sphere, al tiempo que pueden hallarse más guías y consejos oportunos y necesarios para todo el que desea tener un negocio líder y posicionado.

El sello de calidad de CEO Sphere en el desarrollo de emprendedores exitosos a lo largo del mundo El enfoque de CEO Sphere es proporcionar habilidades de marketing, ventas y desarrollo de marca. Adquirir dichas habilidades comerciales y conocimientos no es económico y requiere de experiencia e incluso el conocimiento de los conceptos básicos exige un esfuerzo importante.

En ese sentido, se han implementado herramientas, recursos y conocimientos accesibles para todos, dando una gran oportunidad para todo tipo de interesados. De esta manera, las personas que inicien este proceso pueden tener un comienzo efectivo y eficaz para construir un negocio en línea robusto y sólido.

La visión de CEO Sphere es ver a 1 millón de jóvenes emprendedores construyendo negocios, desarrollando su marca personal y creando una vida financiera libre de forma integral. Cualquier interesado puede contactarlos mediante su página web y acceder a su valiosa formación.

Los dos creadores ya amasan más de 100.000 seguidores en total en Instagram, que se pueden seguir bajo los nombres @alek.octopus y @therobbiemurray, para aprender de forma gratuita sobre las ventas, marketing y libertad financiera.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.