jueves, 24 de febrero de 2022, 17:15 h (CET)

Cada año en España se diagnostican más de 35.000 casos de cáncer de próstata, siendo el más común entre los hombres, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Asimismo, alrededor del 12,5% de los hombres padecerán la formación de un tumor en la próstata en algún momento de la vida. Si bien las tasas de supervivencia son excelentes, esta enfermedad oncológica tiene un índice de mortalidad de 18,9 cada 100.000 hombres por año.

Con el fin de prevenir el cáncer de próstata, la firma Prstt diseña y vende camisetas que tienen tanto una función solidaria como informativa. Las camisetas contra el cáncer de Prstt significan una contribución a la lucha contra esta enfermedad y además sirven para divulgar la problemática del tumor más común entre los hombres.

Las camisetas contra el cáncer de Prstt divulgan información sobre el cáncer de próstata A pesar de su gran incidencia en la población masculina, existen muy pocas campañas de información dedicadas a prevenir y alertar sobre el cáncer de próstata. Por ejemplo, con una dieta equilibrada, un peso saludable y realizando actividad física periódicamente es posible disminuir las posibilidades de sufrir un tumor. Por otra parte, el control y el diagnóstico temprano mejoran los índices de supervivencia.

Para ello, es necesario estar informado y ser consciente de la amenaza que representa esta enfermedad. En este sentido, las camisetas contra el cáncer de Prstt tienen un doble objetivo. En primer lugar, la empresa dona 3 euros por cada unidad vendida a la ONG Surg For All, que lleva adelante distintos proyectos vinculados al acceso a la salud en países del tercer mundo, con especial atención a las patologías urológicas que causan muertes a diario o graves secuelas por falta de medios y formación. Por otra parte, cada camiseta de Prstt porta un bonito diseño con un mensaje que visibiliza la existencia del cáncer de próstata. Porque, como dice uno de sus diseños, “tenemos que hablar” de la próstata y hacer que deje de ser un tabú entre los hombres.

Con estas prendas es posible convertirse en un activista contra el cáncer de próstata, pero también de la moda, ya que la firma fabrica bajo pedido, modalidad conocida como made to order, con el fin de no malgastar recursos naturales y evitar consumos energéticos innecesarios. Es una forma con la cual se tarda un poco más en realizar los envíos, pero que resulta respetuosa con el medioambiente.

Función de la próstata y síntomas de cáncer La próstata es un órgano vital para la fertilidad, protege a los genitales de gérmenes y bacterias e interviene en el sistema urinario controlando la micción. Los principales síntomas de la aparición de un tumor son dolor al orinar y al eyacular, dificultad para iniciar o detener el flujo de orina y dolor en la zona pélvica o lumbar. Aproximadamente, el 25% de los hombres mayores de 55 años y el 50% de los de más de 70 padecen algún trastorno relacionado con la glándula prostática.

Con las camisetas contra el cáncer de Prstt es posible realizar una contribución a la divulgación de una enfermedad que, con un diagnóstico temprano, es tratable y curable en la mayoría de los casos.



