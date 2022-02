El escritor Efrain Gatuzz revela el secreto de Plutón en su nueva obra 'Nueve planetas' Comunicae

viernes, 25 de febrero de 2022, 11:39 h (CET) El autor presenta su primer libro, un compendio de relatos de fantasía y ciencia ficción inspirados en los planetas que conforman el sistema solar El escritor Efrain Gatuzz ha llegado pisando fuerte en el panorama literario con su obra Nueve planetas, una compilación de nueve relatos y un epílogo publicada en el 2020 inspirada en los misterios del universo.

El autor explora los confines del sistema solar eligiendo así para los relatos cada uno de los planetas que lo conforman: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y el que ya hubiera perdido su condición de planeta, Putón. En este viaje fantástico en el que prima la ciencia ficción, el oficio de Efrain Gatuzz se entremezcla con la literatura para crear un libro donde la astronomía forma parte de las historias que lo constituyen.

"Creo que un aspecto importante de la escritura, y del arte en general, es la inspiración. En mi caso, la astronomía ha sido una verdadera fuente de inspiración para inventar historias. No solo por los numerosos objetos astronómicos que he podido estudiar, ya que soy astrónomo de profesión, sino que además la astronomía es una ciencia que abarca temas muy complejos tales como el significado del tiempo, del espacio, la existencia de la vida e incluso nuestro lugar en el universo. Además, disfruto mucho narrar historias a través del arte, en este caso utilizando la escritura. Así que la combinación de ambos mundos se ha dado de forma natural. ¡Diría que fue inevitable!".

Esta original composición se convierte en una experiencia irrepetible gracias a la destreza con la que consigue atrapar a los lectores en un vertiginoso recorrido lejano que despierta la imaginación de cada uno de los lectores.

En este viaje literario aparecen viajes espaciales, dictaduras, guerras, pasiones extrañas, realidades virtuales o distopías en las que la raza humana parece estar extinta, entre otros muchos escenarios. En uno de ellos, Efrain Gatuzz revela el verdadero motivo por el que Platón dejó de considerarse un planeta, con un final sorprendente que perdurará en la mente de aquellos que se asomen a sus páginas.

"Plutón dejó de ser considerado planeta por la Unión Astronómica Internacional, una organización que constituye el órgano de decisión internacional para diversos temas relacionados con la astronomía. El cambio se debió al descubrimiento de numerosos objetos muy similares a Plutón, lo que supuso una dificultad para definirlos. ¿Son planetas al igual que Venus y Marte? El asunto terminó con una votación donde se definió un nuevo tipo de objeto llamado «planetoide» que abarcaría no solo a Plutón, sino a los cientos de objetos similares a este. Dicha historia, que en realidad no tiene más misterio, me pareció una excusa perfecta para escribir una historia sobre conspiraciones y secretos, muy al estilo de la serie Expedientes secretos X. La pregunta era simple: ¿Y si hubiese otra razón para sacar a Plutón de su categoría? ¿Y si alguien o algo quisiera que nos olvidemos de Plutón para siempre?".

El autor trata temas como la paz, la guerra, la libertad, la justicia, el amor, la muerte o el sexo, siempre desde su propia visión, y los explora desde distintas perspectivas, personajes y ambientaciones, de una forma tan inteligente que los lectores podrán llevárselos a su propio terreno e interpretarlos desde su enfoque más personal.

El epílogo de la obra supone una clausura perfecta para esta obra en la que se medita, en especial, sobre el cambio climático y los problemas que enfrenta y enfrentará la humanidad en un futuro próximo. Con este broche de oro final, el autor invita a los lectores a reflexionar y a que tomen medidas antes de que sea demasiado tarde.

"Me parece que el daño que hemos hecho al planeta es irreversible. Es una afirmación pesimista, pero es la conclusión a la que llego al leer los diversos reportes y artículos científicos que abordan el tema. Quizás podamos retrasar algunas décadas el colapso definitivo, pero la falta de voluntad global para evitar la catástrofe es muy evidente".

Ciertamente, Efrain Gatuzz ha elegido la obra perfecta para adentrarse y asentarse con fuerza en el mercado literario.

Nueve planetas, la propuesta novedosa y trepidante de Efrain Gatuzz, está disponible en Amazon.

