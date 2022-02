AA Clinic Premio Europeo de Tecnología e Innovación 2022 en medicina estética avanzada Comunicae

viernes, 25 de febrero de 2022, 11:51 h (CET) La Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación entregó la semana pasada los PREMIOS EUROPEOS A LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2022, entre cuyos premiados se encuentra este centro ourensano especializado en tratamientos e intervenciones de medicina y cirugía estética avanzada. El reconocimiento es fruto de una apuesta constante por la innovación, con el Dr. Alejandro Acuña a la cabeza de un centro que es referente en la aplicación de tecnologías punteras como Vaser Lipo y Renuvion El Dr. Alejandro Acuña recogió el premio otorgado por la AEITI arropado por el equipo que compone AA Clinic. En su discurso confirmó la creciente demanda de tratamientos estéticos reflexionando sobre qué motiva el aumento de tratamientos de medicina corporal y facial.

Según el Dr. Acuña la sociedad se encuentra en un momento de gran desarrollo tecnológico y esto permite ofrecer soluciones que antes no existían. Señala además, que los costes se han reducido haciendo más accesibles los tratamientos estéticos a todo el mundo,y esto, sumado a los resultados, ha propiciado un aumento exponencial de la demanda.

El Dr. Acuña también ha explicado qué metodología se debe seguir enmedicina estética, y resalta la importancia del rigor médico. Como director de AA Clinic informa que los procedimientos que siguen toman como punto de partida un estudio preliminar del historial y situación clínica del paciente, para decidir la aplicación de cada tratamiento. Esta es la única forma de garantizar un servicio vanguardista, seguro y que garantiza resultados.

Tras 10 años dedicados a la medicina estética avanzada, el Dr. Acuña agradece el cariño que sus pacientes les transmiten. Además, ha querido señalar que el deber de todo médico es atender siempre al máximo bienestar de sus pacientes, y se alegra de que en AA Clinic el feedback de los pacientes es que han cumplido un sueño y han conseguido un mayor bienestar físico y mental.

Durante la entrega del galardón ha querido destacar una tecnología cada vez más conocida, Vaser Lipo. Esta metodología constituyela tecnología más avanzada en extracción de grasa sin cirugía actualmente, y gracias a ella es posible realizar liposucciones menos invasivas. El Dr. Acuña ha querido remarcar que, aunque la tecnología Vaser Lipo no requiere cirugía, no es una intervención sencilla. El equipo de AA Clinic ha reafirmado la importancia de contar con un equipo específicamente cualificado e instalaciones medicalizadas para llevar a cabo tratamientos efectivos y 100 % seguros.

Además, el doctor ha explicado que la tecnología Vaser no se emplea únicamente con fines estilísticos. En marzo de 2021 AA Clinic inauguró la Unidad Gallega de Lipedema, pionera en España para combatir una enfermedad que afecta a alrededor del 12 % de la población femenina y al 2 % de la masculina, y que se puede tratar hoy con garantías gracias a esta técnica revolucionaria.

El Dr. Alejandro Acuña ha finalizado la recepción del premio invitando a todo el mundo a conocer Ourense y su centro AA Clinic, donde la tecnología de última generación, el rigor, la innovación y los resultados, han permitido a una clínica ourensana situarse a la vanguardia nacional en medicina estética, compitiendo con los centros más exclusivos de Madrid y Barcelona.

