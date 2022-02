Prstt, la marca social contra el cáncer de próstata Emprendedores de Hoy

Durante 2021, el cáncer de próstata es uno de los que más casos nuevos presentó en España. Por ello, se considera un problema de salud pública que requiere, más que nunca, una discusión social amplia, abierta, debidamente informada y sin prejuicios o tabúes que distorsionen la verdad sobre su cuidado.

Prstt es una marca creada con el fin de contribuir a esta causa a través de la divulgación de información sobre el cáncer de próstata, así como la generación de recursos destinados tanto a la prevención como a la acción directa para paliar sus efectos en los pacientes. Entre sus proyectos, uno de los más destacados es la campaña que llevan a cabo con sus camisetas, un producto de moda atractivo y con un diseño impactante, que permite contribuir en la lucha por esta causa.

Una lucha en varios frentes contra el cáncer de próstata Prstt cuenta con diversas iniciativas para fomentar la causa que los motiva. Gestiona un blog informativo y un boletín para suscriptores, en los cuales se comparte información de interés alrededor de este tema. Además, cuenta con un canal de donación directa para quienes quieran aportar con esta causa, a través de la ONG Surg for all. Sin embargo, la forma más completa, y al mismo tiempo accesible, de apoyar la labor de Prstt es a través de sus camisetas.

Cada camiseta representa una contribución en diversas formas. En primer lugar, ayudan a financiar las actividades de la marca. Por otro lado, una parte del coste se dona a la lucha contra el cáncer de próstata con total transparencia. Además, cada vez que un usuario la lleva puesta ayuda a difundir y posicionar su mensaje sobre el cáncer de próstata, así como la naturalización del tema y la eliminación de los prejuicios a su alrededor, a través de los mensajes impresos en ella.

Una producción responsable a favor de una causa justa El carácter social de sus objetivos es el rasgo distintivo de esta marca, que funciona como una agencia de marketing y comunicación a favor de la prevención del cáncer de próstata. Es por ello que sus producciones se caracterizan por anteponer la responsabilidad social sobre la mera rentabilidad o eficiencia.

Esto se refleja en la dinámica con la que produce sus camisetas, pues no cuenta en realidad con un stock, sino que cada camiseta se produce bajo pedido. La entrega tarda un poco en relación con otros servicios, pero se asegura de producir únicamente bajo demanda, de modo que no hay un excedente de producción y se reduce la huella de carbono.

Esta dinámica garantiza una producción responsable, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, además de la carga simbólica presente en los mensajes que llevan consigo las camisetas. En esto radica el valor agregado de los productos e iniciativas que lleva a cabo Prstt, cuyo compromiso es con la sociedad.



