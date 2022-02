Jabra lanza los nuevos auriculares que mejoran la audición en EE. UU Comunicae

viernes, 25 de febrero de 2022, 11:03 h (CET) Los auriculares true wireless Jabra Enhance Plus han sido diseñados para mejorar la audición ayudando a que las conversaciones sean más claras, así como la música y las llamadas, en un diseño miniaturizado de última generación. Saldrán a la venta hoy, 25 de febrero de 2022, en centros de atención auditiva seleccionados en Estados Unidos a un precio de 799 USD1 GN, grupo líder mundial en soluciones de audio inteligentes, anuncia la disponibilidad de los innovadores auriculares Jabra Enhance™ Plus, los primeros de su clase, diseñados para mejorar la audición que se podrán adquirir en Estados Unidos a partir de hoy, 25 de febrero. Habrá que esperar hasta el año que viene para poder adquirirlos en España.

Jabra Enhance Plus combina la comodidad y el diseño de unos auriculares true wireless (inalámbricos), con una avanzada tecnología auditiva para satisfacer las necesidades de millones de estadounidenses con pérdidas auditivas leves y moderadas, ayudándoles a dar los primeros pasos en su camino hacia la mejora de su salud auditiva.

Su diseño de auricular miniaturizado hace que los Jabra Enhance Plus sean un 40% más pequeños que los principales auriculares inalámbricos del mercado2. Los auriculares están diseñados con una tecnología de personalización de vanguardia, que permite mejorar la audición en situaciones individuales durante las conversaciones del día a día; además de ofrecer conectividad con el teléfono y poder ser utilizados como cascos inalámbricos de alta calidad, llamadas telefónicas y música. Los nuevos auriculares no solo proporcionan ayuda auditiva a los usuarios, sino que lo hacen a través de un diseño cómodo que será el más pequeño de su clase en el mercado. Cuenta con un elegante diseño que combina líneas orgánicas y modernas. Su duración de batería líder en el mercado (10 horas en tan solo una carga), lo convierte en el compañero perfecto para situaciones auditivas difíciles, además de ser resistente al agua y al polvo. La sencilla configuración a través de la app Jabra Enhance permite una gran experiencia de audio desde el principio.

Los Jabra Enhance Plus han sido desarrollados de acuerdo con los más altos estándares de calidad y han recibido la autorización 510(k) de la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés) en virtud de la normativa sobre audífonos de autoajuste. Los nuevos auriculares3 estarán disponibles a partir de hoy en centros de atención auditiva profesional de Estados Unidos con un precio de venta recomendado de 799 USD1.

"Desde GN, celebramos la iniciativa de aumentar la concienciación y el tratamiento de la pérdida auditiva con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a través del sonido. Con Jabra Enhance Plus, estamos facilitando que más personas tengan a su alcance una solución adaptada específicamente a sus necesidades y estilo de vida", afirma Gitte Aabo, CEO de GN Hearing.

El objetivo es lanzar Jabra Enhance Plus en otros mercados internacionales, a medida que se desarrollen las normativas locales.

En España los nuevos Jabra Enhance Plus estarán disponibles, a partir del 2023, con marcado CE, por lo que sólo podrán ser vendidos en centros de atención auditiva, al ser considerados un dispositivo médico.

Más información sobre el nuevo Jabra Enhance Plus en www.jabra.com/enhance-plus.

Disponible en clínicas seleccionadas de atención auditiva en Estados Unidos a partir de hoy.

Notas:

1) Servicios profesionales (incluidas las pruebas de audición) para evaluar la candidatura exigidos por la ley estatal respectiva. Las tarifas de estos servicios varían según la ubicación y el audioprotesista. Estos costes son adicionales al MSRP (precio de venta al público sugerido por el fabricante) recomendado.

2) Un 40% más pequeños que los Jabra Elite 7 Pro, entre los auriculares inalámbricos más pequeños

3) Sólo compatible con dispositivos iPhone, por el momento

Sobre Jabra

Jabra es la marca líder mundial en soluciones de audio, video y colaboración, diseñada para empoderar a los consumidores y las empresas. Orgullosa de formar parte del Grupo GN, esta comprometida a permitir que las personas escuchen más, hagan más y sean más de lo que creían posible. La excelencia en ingeniería de Jabra lidera el camino, apoyados en 150 años de trabajo pionero dentro del Grupo GN. Esto permite crear herramientas integradas para centros de contacto, oficinas y colaboración que ayudan a los profesionales a trabajar de manera más productiva desde cualquier lugar; y verdaderos auriculares inalámbricos que permiten a los consumidores disfrutar mejor de las llamadas, la música y los medios. El Grupo GN, fundado en 1869, opera en 100 países y ofrece innovación, confianza y facilidad de uso. GN emplea a 6.500 personas y en 2020 reportó unos ingresos anuales de 13.400 millones de coronas danesas. La marca Jabra representa aprox. 8.700 millones de esas coronas danesas y emplea a 1.900 personas. GN hace que la vida suene mejor y cotiza en Nasdaq Copenhagen. www.jabra.com

© 2022 GN Audio A / S. Reservados todos los derechos. Jabra® es una marca registrada de GN Audio A / S. Todas las demás marcas comerciales incluidas en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios (el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin notificación).

