PLANTICLEAN 100 ml, uno de los primeros productos para el mantenimiento y cuidado de las plantillas y calzado

jueves, 24 de febrero de 2022, 16:27 h (CET)

Hacer un uso continuado del calzado genera malos olores en los pies y puede producir en estos diversas infecciones. Para evitarlo, resulta indispensable utilizar productos para el cuidado e higiene de los pies. No obstante, en el mercado, existen productos que solo cumplen una función específica, por lo que para tratar distintos problemas es necesario comprar diferentes cremas, talcos y lociones.

PLANTICLEAN es una empresa joven que ofrece al público un limpiador, higienizante, desodorante, totalmente novedoso, un producto que permite un cuidado completo de las plantillas y calzado.

Una gran solución para el cuidado de pies, plantillas ortopédicas y calzado Esta firma entró en el sector en el 2013, en Alicante, con su producto Planticlean 100 ml, el cual es un limpiador para plantillas ortopédicas y calzado. Además de este efecto, Planticlean es un higienizante y desodorante para pies potente. Se trata de un producto novedoso en el mercado, ya que no existía uno similar anteriormente.

El resto de la línea de productos de la empresa como talco, cremas, jabón y spray relax, han sido elaborados para garantizar la higiene y la salud de los pies y también de las plantillas y calzado. Con el uso de estos, se evita el mal olor y la aparición de infecciones producidas por hongos y bacterias. La empresa se distingue del resto de las compañías similares debido a que tiene como principios la salud y el respeto por la naturaleza. Por ello, todos sus productos son naturales, además de eficaces y seguros, ya que han sido testados dermatológicamente.

¿Qué productos incluye PLANTICLEAN en su catálogo? PLANTICLEAN cuenta con una línea de productos efectivos y seguros para el cuidado de pies, plantillas y calzado. Su producto estrella, Planticlean Plantillas & Calzado cuenta con un poderoso efecto antimicrobiano, por lo que evita la aparición de enfermedades. Sirve, por ejemplo, para tratar infecciones micóticas frecuentes como el pie de atleta y por Cándida Albicans. También es eficaz contra infecciones por Staphylococcus aureus, Escherichia Coli, Pseudomona aeruginosa, etc.

Para complementar los efectos de este producto, la empresa también distribuye otros artículos esenciales en la higiene y cuidado de la salud de los pies. Uno de ellos es el Spray Relax, un producto novedoso que cuenta con un efecto calmante, refrescante y antitranspirante. Por otro lado, la Crema Urea proporciona hidratación efectiva, lo que previene la aparición de grietas en el pie y ayuda a la reparación de las ya existentes. También es de gran ayuda el talco de la marca, el cual detiene la sudoración, evita el mal olor y favorece la higiene del pie.

Esta firma ofrece diferentes productos de uso exclusivo para el cuidado de los pies, plantillas ortopédicas y calzado. La empresa destaca por la calidad y seguridad de los productos que distribuye, los cuales mantienen las plantillas y calzado en buen estado, sin olores, con buena higiene y libre de infecciones microbianas.



