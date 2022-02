¿Qué es un préstamo con aval hipotecario?, por Casa de Crédito Emprendedores de Hoy

En la mayoría de los casos, los préstamos con aval hipotecario logran conseguir la financiación que necesitan, pero deben dejar una propiedad como garantía de que el préstamo será restituido. Se han convertido en una de las principales opciones que se eligen al momento de solicitar un crédito, principalmente por parte de personas que están atravesando momentos de crisis.

Conseguir un préstamo con aval hipotecario hoy en día es más sencillo, incluso para quienes ya tienen un estado de morosidad. Pero para ello, primero deben contar con la ayuda de intermediarios especializados, como los del portal Casa de Crédito.

Una solución en momentos de crisis: préstamos hipotecarios Hablar de un préstamo con aval hipotecario, es hablar básicamente de una financiación que se otorga a una persona, la cual a cambio debe poner una propiedad como garantía en caso de impago del préstamo. Este tipo de financiación se diferencia del préstamo hipotecario bancario, principalmente porque la persona que recibe el dinero puede utilizarlo para otros fines, y no necesariamente para la compra de una vivienda.

Por lo general, los préstamos con aval hipotecario son ofrecidos por compañías financieras privadas, para quienes la propiedad será un aval que garantiza la devolución del préstamo.

El inmueble que pueden aportarse como aval ante el prestamista puede ser un local comercial, un terreno o finca rústica, una vivienda, ya sea que se trate de un piso, una casa, etc. También se puede ofrecer una nave industrial, edificios, promociones inmobiliarias, entre otros. Una vez que se ha ofrecido una propiedad como aval, se procede a su tasación, lo que determinará el importe máximo que se puede solicitar de préstamo, el cual, por lo general, ronda entre el 35% del valor bruto de la propiedad.

Requisitos para acceder a un préstamo con aval hipotecario Casa de Crédito es una empresa especializada en la intermediación de crédito, cuya principal ventaja competitiva es que a través de ella las personas pueden encontrar soluciones de financiación adaptadas a sus necesidades, de forma rápida y sin importar su estado de morosidad. Para acceder a un préstamo con aval hipotecario a través de un portal como este, se deben cumplir ciertos requisitos. Los principales son, ser mayor de edad y que el importe mínimo a solicitar sea de 20.000 €, sin cantidad máxima. Además, la propiedad o las propiedades que se vayan a aportar como garantía, deben estar libres de cargas o con poca hipoteca para ser aceptada. La propiedad aval también deberá estar ubicada en un municipio con al menos 25.000 habitantes o bien en localidades costeras o turísticas.

Por último, el solicitante deberá contar con solvencia para afrontar los pagos del préstamo. Solicitar el préstamo con aval hipotecario a través de Casa de Crédito tomará solo unos pocos minutos, el proceso es 100% seguro y totalmente online.



