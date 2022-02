Las posibilidades que las campañas de marketing con vídeos personalizados tienen para los negocios Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 16:51 h (CET)

La pasada Navidad, la fundación de una empresa líder de telecomunicaciones lanzó, dentro del marco educativo, un nuevo videojuego basado en una gincana online. La finalidad de este es que los niños jueguen junto a sus familias y se diviertan, a la vez que incorporan competencias digitales y aprenden.

Por segundo año consecutivo, dicha fundación eligió a la firma Pirsonal para reforzar la iniciativa de su videojuego a partir del vídeo marketing personalizado.

Los vídeos personalizados aportan un contenido novedoso El software de creación de vídeos de Pirsonal fue utilizado, en este caso, para confeccionar resúmenes de la participación de las distintas familias en el juego. Una vez completada la gincana, automáticamente se crea un vídeo con los datos relevantes de la sesión de la familia participante. En él, aparecen tanto el nombre de los participantes como los logros conseguidos.

El software de Pirsonal, de forma automatizada, edita los vídeos personalizados en tiempo récord, mezclando los textos e imágenes aportados. El motor diseñado por la empresa es capaz de renderizar vídeos a escala con cualquier contenido multimedia, a partir de fuentes de datos estructuradas, como en este caso una base de datos de una aplicación.

La herramienta de personalización de vídeos que facilita Pirsonal es fácil de integrar a esta y otras campañas que buscan tener un contenido novedoso. Así mismo, los servicios de la compañía Pirsonal son perfectamente acoplables con los de agencias de marketing digital o automatizado, agencias de publicidad, agencias de vídeo marketing, productoras de vídeo y otras empresas por el estilo.

La tecnología de Pirsonal se adapta a todos los escenarios La tecnología con la que trabaja Pirsonal es muy flexible y se adapta a cualquier escenario. Es aplicable tanto en una iniciativa educativa que busca promover habilidades en los niños mediante el juego como en campañas de marketing automatizado de firmas financieras que buscan ayudar a sus clientes a entender sus datos o empresas hoteleras que usan vídeos personalizados en sus programas de fidelización. Esto es posible porque el software contiene muchas integraciones y herramientas para desarrolladores.

Además, este tipo de personalización del marketing no solo se da con vídeos. También es posible usar landing pages o páginas de aterrizaje así como interacciones personalizadas en el reproductor de vídeo para evocar reacciones específicas de los clientes.

Los servidores en los que se procesan las piezas de vídeo marketing personalizado son capaces de crearlas a gran velocidad, sin importar el volumen. Además, trabajan bajo la filosofía SaaS (software as a service o software como servicio), lo que les permite ser más cost-effective.

Gracias a los servicios de vídeos personalizados que brinda Pirsonal, las empresas pueden diferenciarse de la competencia y ofrecer un producto novedoso para mantener activos a los clientes y llamar la atención del público objetivo segmentado.



